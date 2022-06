Sedaj tudi v odprti različici

Na nedavno zaključeni prestižni prireditvi (Concorso di Eleganza di Villa d'Este), ki se je tudi letos odvijala na obrežju italijanskega jezera Como (Lago di Como), se je pojavil tudi novi štirikolesni izdelek aristokratske znamke Maserati, ki bo ponovno nastal v zelo omejeni nakladi. Vseh pet primerkov tega 'čolnička', oblikovanih s strani znamke Zagato, je že prodanih.

V primeru nove barchette ne gre za povsem nov avtomobil, ker smo nekaj zelo podobnega spoznali že leta 2015, ko so Italijani ob jezeru Como prvič pokazali coupé različico tega avtomobila. V obeh primerih so se Italijani poklonili legendarnemu maseratiju 450S z dodatno modelno oznako Costin-Zagato. Razlog za nastanek obeh avtomobilov ponuja zgodovina. Leta 1957 si je britanski dirkač Stirling Moss ob privoljenju znamke Maserati za nastop na tedanji vztrajnostni dirki 24 ur Le Mansa omislil povsem nov dirkalnik (tip 450S), vendar Britanec ni bil povsem zadovoljen s tovarniško različico tega tekmovalnega modela. Zato je pri milanskem podjetju Zagato naročil unikatnega maseratija, ki ga je po Mossevi želji oblikoval znani britanski oblikovalec Frank Costin, eden izmed tedanjih vodilnih strokovnjakov na področju avtomobilske aerodinamike. Tako je nastal legendarni Costin-Zagato maserati 450S, ki je zaradi tedaj futuristične zunanje podobe in med vožnjo zelo dobro slišnega pogonskega skopa kmalu prejel ljudsko ime 'il Mostro' (pošast).

Za samodejno premikanje tega dirkalnika so Italijani uporabili 4,5-litrski bencinski V8 motor, ki je v povezavi s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom lahko mobiliziral približno 294 kW (400 KM). Ta izredno redki kupe je po dveh urah vožnje celo dosegel drugo mesto na tedanji dirki v Le Mansu, vendar Mossu ni uspelo dokončati dirke, ker so ga ustavile mehanske težave njegove 'pošasti', ki so bile posledica hitenja ob predelavi avtomobila, ker so imeli v Milanu enostavno premalo časa za testiranje, da bi avtomobil dobro pripravili na dirko. Leta 1958 je avtomobil odkupil ameriški zbiralec Byron Staver, ki ga je ob pomoči karoserijske delavnice Fantuzzi predelal v cestni avtomobil. Zato ima ta izredno redki maserati v očeh številnih poznavalcev status prvega pravega superšportnika. Iz podobnega testa (podobna je tudi velikost avtomobila) je izdelan tudi njegov spiritualni naslednik v dveh karoserijskih oblikah, ki so ju Italijani obakrat premierno predstavili na obrežju italijanskega jezera Como. Novi Zagato - Maserati 'il Mostro barchetta' predstavlja predstavnika odprtih športnih avtomobilov s prednje sredinsko nameščenim pogonskim sklopom in karoserijo iz lahkih ogljikovih vlaken (izdelek belgijskega podjetja Gillet). Za samodejno premikanje leta 2015 predstavljenega kupeja in novega 'čolnička' so Italijani uporabili Maseratijev 4,2-litrski bencinski V8 motor, ki je povezan s 6-stopenjskim pol-samodejnim menjalnikom, obstaja pa tudi možnost vgradnje prisilno polnjenega Maseratijevega (turbo) bencinskega V6 motorja.

Zato ima kupec takšnega eksotičnega in posledično zelo dragega avtomobila na voljo dve različno odmerjeni zalogi pogonske moči v razponu od 420 (309 kW) do 630 KM (463 kW). Ker je novi Zagatov 'čolniček' dokaj lahek (sploh v današnjih časih, ko se s podobno 'športno' maso (približno 1200 kg) in občutno manjšo zalogo 'konj' (približno 200 KM / 147 kW) lahko pohvali večina aktualnih 'vročih kombilimuzin' (hot-hatch)) so njegove zmogljivosti sigurno nadpovprečne, podobno kot prodajna cena v obliki sedemmestne številke v evrih. Za odšteti denar pa kupec ne bo deležen vgradnje strehe … Italijani so razkrili tudi dimenzije nameščenih pnevmatik (255/40 R19 (spredaj) in 295/35 R19 (zadaj)), vse ostalo, vključno s prodajno ceno pa ostaja zavito v skrivnost. Avtomobil na fotografijah so že predali prvemu lastniku.