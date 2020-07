V ponudbi vozil Suzuki v prodajnih salonih po Sloveniji je že na voljo prenovljena športna kompaktna kombilimuzina SWIFT. Posodobitve vključujejo športne izboljšave zunanjosti, pogonski sklop z varčnejšo porabo goriva in dodatne pametne varnostne funkcije.

SWIFT je že dolgo zelo priljubljen med tistimi avtomobilisti po svetu, ki si želijo dovršene kombilimuzine in zabavne vožnje. Dozdajšnji SWIFT, ki je na trg prišel leta 2017, je bil eden izmed treh finalistov izbora za svetovni mestni avto leta 2018 (World Urban Car awards 2018). Do konca leta 2019 je bilo prodanih več kot 745.000 primerkovv več kot 119 državah. Novosti pri prenovljenem modelu še bolj poudarijo SWIFTove ikonične značilnosti in tako ustvarijo moderen avto, ki je dovršen, odziven in poln pametnih tehnologij.