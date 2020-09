Suzuki v Evropi predstavlja novi hibridni model

Novi Suzuki SWACE je eleganten in vsestranski karavan s športno zasnovo, udobno in stabilno vožnjo ter naprednimi hibridnimi zmogljivostmi. SWACE je drugo vozilo, ki ga je podjetju Suzuki v okviru poslovnega sporazuma dobavilo podjetje Toyota Motor Corporation. Prodaja naj bi se v Evropi začela to zimo.

Dinamična in športna zunanjost

SWACE je zasnovan z nizkim težiščem in izstopa s široko držo ter izrazitimi karoserijskimi linijami, ki potekajo od sprednjega proti zadnjemu koncu vozila in so usklajene s športnim sprednjim delom, z ostrimi žarometi LED z dvema svetlobnima snopoma in veliko masko z vzorcem satja.

Vsestranska notranjost

Notranjost, oblikovana za udobje in praktičnost, vzbuja občutek odprtosti in prostornosti ter omogoča veliko prostora za prtljago in je primerna za različne življenjske sloge in rekreacijske potrebe.

Napredna zmogljivost hibrida

Prefinjen hibridni sistem, ki zagotavlja optimalno razporeditev moči med električnim in bencinskim motorjem glede na vozne razmere, omogoča vznemirljivo pospeševanje z neposrednim odzivom, obenem pa skrbi za nizko porabo goriva in izpust emisij CO2.

Zunanjost modela SWACE združuje stabilno in funkcionalno obliko karavana s športno estetiko. Nizka drža, kompakten zgornji del karoserije in poudarjeni odbijači odražajo stabilnost na cesti, medtem ko dinamične linije oken in bočnih delov dajejo športen vtis. Edinstveno zasnovo sprednjega dela zaznamujejo žarometi LED z dvema svetlobnima snopomain veliko šestkotno masko z vzorcem satja. Žarometi in zgornja maska so združeni v eni neprekinjeni krivulji, kar vozilu daje široko in športno obliko, medtem ko so odbijač, spodnja maska in okvir meglenke postavljeni bliže tlom, kar še bolj poudarja nizko držo avtomobila.Zunanjost vozila je dodelana z integriranimi strešnimi letvami za preprosto pritrditev strešnih nosilcev, posebej oblikovanimi zadnjimi vrati, izdelanimi iz lahke umetne mase za povečanje učinkovitosti porabe goriva, ter športnimi in dovršenimi 16-palčnimi litimi platišči.

Barve

SWACE bona voljo v sedmih barvah –bela biserna, superiorna bela, dragocena srebrna, črna mineralna, temno modra mineralna, fantomsko rjava kovinska, bronasta kovinska.

Pri oblikovanju notranjosti modela SWACE je bil uporabljen pristop »manj je več«. Nastala je elegantna, a preprosta notranja oblika, ki se osredotoča na prostornost, udobje in praktičnost. K občutku prostornosti v notranjosti kabine prispeva tudi široka armaturna plošča, zasnovana z neprekinjenimi linijami, ki se dinamično prelivajo v notranjo obliko vrat. Kombinacija mehkega oblazinjenja in kromiranih ali srebrnih poudarkov v celotni kabinipoudarja splošno kakovost in eleganco notranjosti. Funkcionalnost notranjostiSWACE je opremljen z 8-palčnim multimedijskim audio sistemom z AM/FM/DAB sprejemnikom, funkcijo Bluetooth® in možnostoupravljanja na volanu. Sistem je združljiv z Apple CarPlay za iPhone, kot tudi z Android Auto™ in MirrorLink™ za združljive pametne telefone.Na sprednji konzoli je na voljo brezžični polnilec Qi za polnjenje pametnih telefonov, skupaj z dvema priključkoma USB in priključkom AUX, ki sta na dosegu rok voznika in sovoznika. Notranjost poleg tega odlikujejo ogrevanje volana in sprednjih sedežev, klimatski sistem S-FLOW z zaznavanjem potnikov in ambientalna osvetlitev v celotni kabini.

Udobje v kabini

Kabina ponuja vsestranskost in udobje, ki podpirata aktivni življenjski slog tako voznika kot potnikov. Izdatna razdalja med sprednjimi in zadnjimi sedeži, ki znaša 928 mm, pomeni, da se SWACE ponaša z udobjem na zadnjih sedežih in prostorom za noge, ki ga uvrščata med najboljše v njegovem razredu. Po vsej kabini je na voljo več priročnih predalov za shranjevanje, ki ponujajo veliko prostora za shranjevanje manjših predmetov, kot so telefoni in plastenke, tako v prvi kot v drugi vrsti sedežev.

Velik 596-litrski prtljažnik ponuja dovolj prostora za različne kose prtljage oziroma opremo za prosti čas. Za boljši izkoristek prostora lahko zadnje tapecirano prtljažno dvojno dno postavite v nižji položaj ter tako prevažate višje predmete. Prtljažno dno je v primeru prevažanja mokrih ali umazanih predmetov mogoče tudi obrniti, tako da je zaščitena stran obrnjena navzgor. Z ročico za daljinsko zlaganje sedežev druge vrste je mogoče prtljažni prostor preprosto razširiti v popolnoma raven prostor. Za večjo zasebnost je na voljo prekrivalo prtljažnega prostora, ki ga je mogoče izvleči z enim dotikom, prtljažnik pa je priročno opremljen s samodejno osvetlitvijo in vtičnico za dodatno opremo 12 V DC.

Zmogljivost hibrida

Hibridni sistem modela SWACE združuje močan elektromotor z 1,8-litrskim bencinskim motorjem, ki je zasnovan izključno za uporabo s hibridnim sistemom, kar zagotavlja gladek občutek vožnje z močnim pospeševanjem ter odlično porabo goriva in nizkimi emisijami. Glede na vozne razmere hibridni sistem optimalno poganja model SWACE z elektromotorjem, bencinskim motorjem ali kombinacijo obeh.

Način vožnje EV

Model SWACE je opremljen s funkcijo načina vožnje EV ter izkorišča veliko moč motorja in zmogljivost akumulatorja. V načinu vožnje EV vozilo poganja izključno motor z električnim napajanjem. Ta način lahko uporabite za vožnjo na kratke razdalje, ne da bi morali skrbeti glede hrupa ali emisij, zlasti v stanovanjskih naseljih zgodaj zjutraj in pozno zvečer ali v garažah in na zaprtih parkiriščih.

Udobje vožnje

Model SWACE ponuja udobno vožnjo in stabilno, odzivno upravljanje z zasnovo z nizkim težiščem in izpopolnjenim vzmetenjem. Nizek pokrov motorja in postavitev hibridne baterije pod zadnjimi sedeži prispevata k nizkemu težišču vozila, zmanjšata nagib karoserije v ovinku, izboljšata stabilnost ter omogočata gladko in lahkotno vožnjo. Sprednje vzmetenje zvpetjem MacPherson in zadnjim vzmetenjem z dvojnim prečnim vodilom sta zasnovana za odlično stabilnost pri upravljanju in udobje med vožnjo. Za še boljše vozne lastnosti pa funkcija izbire načina vožnje omogoča vozniku, da izbira med tremi načini vožnje glede na osebne želje oziroma potrebe.

Izbira načina vožnje

Funkcija izbire načina vožnje omogoča vozniku, da delovanje vozila prilagodi voznim razmeram. Model SWACE je opremljen s tremi načini: NORMAL, ECO in SPORT.

- Način NORMAL: Zagotavlja optimalno razmerje med udobjem, stabilnostjo in ekonomičnostjo vožnje ter je primeren za običajno vožnjo.

- Način ECO: Vozniku pomaga pri okolju prijaznem pospeševanju in zmanjšanju porabe goriva s postopnim odzivom na plin in minimalno uporabo klimatske naprave. Ta način je uporaben za vožnjo po mestu in pri pogostem zaustavljanju.

- Način SPORT: Nadzira hibridni sistem in zagotavlja hitro in močno pospeševanje, zaradi česar je primeren za odzivno vožnjo na ovinkastih cestah.

Napredne funkcije za pomoč pri vožnji

Polno opremljen z najnovejšimi pametnimi varnostnimi funkcijami ponuja SWACE zaupanje in brezskrbnost, tako za voznika kot za potnike na vsakem potovanju.

Sistem samodejnega parkiranja (S-IPA)

Sistem S-IPA z zvočnimi in vizualnimi signali ter samodejnim upravljanjem volana vozniku pomaga pri vzvratnem parkiranju, bočnem parkiranju in pri speljevanju bočno parkiranega vozila s parkirišča. Sistem uporablja ultrazvočne senzorje in omogoča natančno parkiranje tudi v ozkih prostorih.

Sistem za samodejno zaviranje v sili z dvema senzorjema (PCS)

Sistem pomaga preprečiti trke z drugimi vozili, pešci in kolesarji tako, da z milimetrskim radarjem in monokularno kamero nadzoruje cesto spredaj in uporabi pomoč pri zaviranju ali samodejno zaviranje po potrebi.

Sistem za preprečevanje zapuščanja voznega pasu (LTA)

Ko sistem prepozna verjetnost, da lahko pride do nenamernega zapuščanja voznega pasu na hitri cesti ali javni cesti s cestnimi označbami, sistem pomaga pri krmiljenju, da se vozilo zadrži v središču voznega pasu.

Sistem prepoznavanja prometnih znakov (RSA)

Sistem zaznava prometne znake in jih po potrebi prikazuje na večinformacijskem zaslonu.

Aktivni tempomat za nadzor razdalje med vozili (DRCC)

Aktivni tempomat deluje pri vseh hitrostih in samodejno vzdržuje zadostno varnostno razdaljo za vozilom pred seboj, vključno z zaustavitvijo vozila, ko se to pred njim zaustavi in po tem, ko se to ponovno premakne.

Sistem za nadzor mrtvega kota (BSM)

Sistem opozori voznika, ko se drugo vozilo približa ali se že nahaja v mrtvem kotu ob strani vozila.

Sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj (RCTA)

Sistem nudi pomoč vozniku, da se izogne trkom pri vzvratni vožnji iz parkirnih mest. Ko zazna vozilo, ki se približuje z leve ali desne strani, opozori voznika tako, da sproži zvočno opozorilo. To zagotavlja vozniku večjo varnost pri vzvratnem premikanju vozila iz nepreglednega parkirnega prostora.

eKlic (eCall)

Če je vozilo udeleženo v prometni nesreči, sistem opozori reševalne službe s sporočilom, ki vključuje natančno lokacijo vozila.

Samodejna parkirna zavora

Ko se vozilo ustavi, na primer na semaforju, električna parkirna zavora zadrži vozilo z vzdrževanjem zavornega tlaka, da tako prepreči premikanje vozila naprej ali nazaj, dokler voznik ne pritisne na stopalko za plin.