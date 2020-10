Tekstilna zgodba s kovinsko-predelovalnim nadaljevanjem

Michio Suzuki Suzuki Loom Manufacturing Co. (1920) Prototip iz leta 1937

V kratkem bo minilo že 100 let od ustanovitve podjetja Suzuki Loom Manufacturing Co., ki ga je 15. oktobra leta 1920 ustanovil legendarni Michio Suzuki (1887-1982), ki se je takrat ukvarjal predvsem z izdelavo tekstilnih statev, čeprav se je ob tem navduševal tudi za ostale tedanje tehnične novosti, ker je želel razširiti ponudbo izdelkov njegovega podjetja.

Prva ideja o izdelavi avtomobilov se je pojavila že leta 1936, vendar jo Michio Suzuki ni mogel povsem realizirati (izdelali so samo en vozni prototip) zaradi tedanjih političnih in ekonomskih okoliščin. Namero o izdelavi avtomobilov so pri znamki Suzuki podkrepili šele 1. junija leta 1954 s spremembo imena družbe, ki se je takrat preimenovala v Suzuki Motor Co., Ltd. To se je zgodilo približno leto dni pred pričetkom prodaje (oktober leta 1955) prvega serijskega avtomobila znamke Suzuki (model suzulight), ki se je v prototipni verziji pojavil že v jeseni leta 1954. Še pred tem (leta 1952) so pri znamki Suzuki lansirali tudi prvi 'motocikel' (v resnici gre za kolo s pomožnim motorjem …) s simbolično modelno oznako 'Power Free', ki ga je premikal skromno odmerjen (delovna prostornina: 36 kubičnih centimetrov) pogonski sklop. Za nakup takšnega transportnega sredstva se je vsak mesec odločilo približno 6000 domačih kupcev.

Za nastanek motociklistične veje znamke Suzuki je zaslužen predvsem Shunzo Suzuki, ker je bil tedanji Suzukijevi direktor v svojem prostem času tudi strastni ribič in kolesar. Ker je bil obrat znamke Suzuki postavljen na območju, ki ga redno obiskujejo močni vetrovi, je pri kolesarjenju proti vetru potreboval nekaj dodatne potisne moči. Tako se je rodila ideja o biciklu z dodatnim pogonom. Ta transportni koncept se je zelo dobro prijel med tedanjo japonsko populacijo, zato so lahko pri znamki Suzuki v marcu leta 1953 lansirali prvi pravi serijski motocikel z modelno oznako 'Diamond Free', ki ga je premikal 60 kubični (ccm) pogonski sklop z močjo dveh 'konj'. Neverjeten tržni uspeh (načrtovane letne proizvodne kvote so izpolnili 150 odstotno) tega motocikla, ki ga je nadomestil močnejši model (125, odnosno 250 ccm) colleda (1954-1963, izdelanih več kot 100.000 primerkov) je znamki Suzuki zagotovil potreben denar za pričetek izdelave serijskih avtomobilov.

Zgodba o serijsko izdelanih lahkih štirikolesnih suzukijih se je pričela odvijati v jeseni leta 1955, ko so pri znamki Suzuki javnosti prvič predstavili model suzulight, ki ga je japonska veja združenja SAE (Society of Automotive Engineers) zaradi nekaterih pomembnih dejstev uvrstila med 240 mejnikov v celotni zgodovini japonske avtomobilske industrije. Suzulight predstavlja prvi japonski serijski avtomobil z vgrajenim motociklistično orientiranim dvotaktnim in zračno hlajenim vrstnim dvovaljnim bencinskim agregatom (delovna prostornina: 359 kubičnih centimetrov), obenem gre tudi za prvi primer japonskega štirikolesnega vozila, izdelanega po filozofiji motor in pogon spredaj. Gre tudi za prvo japonsko vozilo v celotni zgodovini, ki je opremljeno z naprednim volanskim mehanizmom (krmiljenje z zobato letvijo) in neodvisnim vzmetenjem, istočasno je suzulight tudi prvi velikoserijski izdelek japonske avtomobilske industrije.

1. oktobra leta 1958 so na Japonskem prvič uradno spoznali tedaj povsem nov logotip znamke Suzuki, ki je še vedno aktualen. Za njegovo podobo in njegov nastanek je poskrbel legendarni Masamichi Tezeni, eden izmed najboljših japonskih industrijskih oblikovalcev, ki je kasneje sodeloval tudi pri oblikovanju prvega japonskega 'Shinkansen' hitrega vlaka. Njegov 'S' so izbrali izmed 300 različnih predlogov. Leta 1960 so bili Japonci na promocijski turneji po Evropi, ki je vključevala tudi nastop Suzukijevih tovarniških voznikov tekmovalnih motociklov na legendarni TT dirki na britanskem otoku Man. Čeprav Japonci takrat niso dosegli pomembnih uvrstitev v skupnem seštevku, so lahko Evropejcem že takrat pokazali lekcijo o zanesljivosti delovanja Suzukijevih pogonskih sklopov, ker so vsi štirje Suzukijevi vozniki na tej legendarni dirki prišli do cilja.

Dve leti kasneje so se Japonci vrnili na otok Man in 8. junija leta 1962 ob pomoči bivšega vzhodnonemškega dirkača (Ernst Degner je leta 1961 prebegnil na zahod …) dosegli prvo odmevno zmago (1. mesto v tedaj na novo nastali 50 kubični kategoriji), ta dosežek so ponovili tudi v dveh naslednjih letih (1963 & 1964). Leta 1965 so se pri znamki Suzuki odločili še za lansiranje navtičnega programa v obliki doma razvitih izvenkrmnih motorjev. Njihov prvi izdelek te vrste nosi oznako D 55, ki razkriva tudi njegovo pogonsko moč (5,5 KM/4 kW). V sedanjih časih si lahko omislite Suzukijev izvenkrmni motor, ki lahko mobilizira 257 kW (350 KM) pogonske moči. Leta 1971 so pri znamki Suzuki začeli izdelovati tudi manjša in srednje velika vodna plovila in pa snežne pluge, poleg tega so leta 1974 vstopili tudi na tržišče 3-kolesnikov in pa motoriziranih vozičkov za invalide. Leta 1971 smo dobili tudi prve snežne motorne sani znamke Suzuki.

V teh časih (leta 1970) so pri znamki Suzuki predstavili tudi prvi striktno električno gnani avtomobil, izveden na osnovi serijskega 'mikro-enoprostorca' (model carry van (L40V)), ki ga je za Japonce oblikoval slavni Giorgetto Giugiaro. Uporabljali so ga predvsem za prevoz ljudi, ki so v Osaki leta 1970 obiskali tedanjo svetovno razstavo (EXPO). Zgodnja sedemdeseta leta prejšnjega stoletja so prinesla tudi rojstvo prvega terenskega vozila (jimny (LJ10)) znamke Suzuki, ki letos praznuje že 50 let kontinuiranega razvoja in obstoja.

Naslednjih 50 let delovanja znamke Suzuki bomo predstavili v prihodnjih tekstih …