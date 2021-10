Zagon projekta „Haru Oni“

Medtem ko večina evropskih proizvajalcev avtomobilov že pridno posiljuje kupce z novimi električno gnanimi avtomobili so se pri znamki Porsche, kjer so očitno zaposleni tudi razumni ljudje, že odločili za alternativni načrt, ker se Nemci v celoti ne bodo odpovedali fosilnim gorivom.

Pri znamki Porsche so se že pred časom odločili, da bodo sicer sodelovali v aktualni elektro histeriji, ki so jo zapovedali 'bruseljski politkomisarji', ki jim očitno še vedno ni jasno, da samo z električnimi avtomobili ne bomo rešili okoljevarstvenih zagat našega planeta, vendar so Nemci ob tem iz rokava potegnili asa v obliki sintetičnega bencina, ki bo proizveden samo ob pomoči trajnostno pridobljene električne energije. Ta resnično trajnostna rešitev, ki za seboj ne potegne izgradnje nujno potrebnih električnih polnilnic in posodobitev električnega omrežja (da o tem, da lastnikom klasično gnanih vozil ne bo potrebno kupovati novih, pregrešno dragih električnih avtomobilov, niti ne razmišljamo …) bo v praksi najprej zaživela v Južni Ameriki, kjer se je že pričela gradnja nove električno gnane 'rafinerije', ki predstavlja skupni projekt podjetij Porsche, Siemens Energy in Exxon Mobil.

Zakaj so se Nemci ob tem odločili ravno za Čile (Punta Arenas)? Predvsem zaradi tega, ker bodo potrebno električno energijo za nastanek sintetičnega goriva pridobivali samo ob pomoči vetrne energije, ki ga je čilskem jugu na pretek (zadosti močan veter za pogon vetrnic piha v povprečju približno 270 dni na leto, v Nemčiji bi imeli na voljo samo približno 80 vetrovnih dni …), posledično Nemci ob tem računajo tudi na nizke stroške pridobivanja električne energije, ki naj bi znašali samo približno 15 evrov za vsako megavatno uro (MWh). Trenutno Nemci ob pomoči družb kot sta Siemens Energy in Exxon Mobil gradijo novo 'rafinerijo', kjer bodo začeli proizvajati sintetično gorivo že na začetku prihodnjega leta. V prvem letu proizvodnje (2022) bodo naredili približno 130.000 litrov sintetičnega bencina. Do leta 2024 bo letna proizvodnja poskočila na 55 milijonov litrov sintetičnega bencina, višek letne proizvodnje (550 milijonov litrov) pa naj bi dosegli leta 2026.

Tako pridobljeno sintetično gorivo bodo v Evropo vozili s prirejenimi tankerji, ki jih bo poganjal v isti rafineriji pridobljen metanol. Preden se bo novo sintetično gorivo pojavilo v serijskih porschejih 911 (vse ostale serijske porscheje bo najbrž poganjala elektrika …) bodo Nemci poskrbeli za izvedbo intenzivnega testiranja sintetičnega goriva. V ta namen bodo leta 2022 zagnali novi 'Porsche Supercup' za model 911, kjer bodo med seboj na dirkalnih stezah tekmovali samo predstavniki kultnega modela 911, ki jih bo poganjalo novo sintetično gorivo. Nemci bodo s to potezo rešili tudi obstanek starodobnih porschejev, trenutno pa še ni jasno, kje in kako bo novo sintetično gorivo dostopno kupcem, odnosno lastnikom modela 911. To je izredno dobra novica za vse lastnike klasično gnanih porschejev, ker dokazuje, da v Evropi še obstaja glas razuma namesto današnjega politično spodbujenega enoumja, ki vse kar ima, stavi na elektromobilnost …