Najbolj radikalni elise

Iz domovine avtomobilskega športa (Velika Britanija) prihaja novica o novi, izredno radikalni 'restomod' različici lotusa elise S1, kjer je načelo manj je lahko več, ki ga je pred mnogimi leti zagovarjal legendarni Colin Chapman (ustanovitelj znamke Lotus), še kako živo.

Ko smo pred približno 30. leti dobili prvo generacijo lotusa elise, je bila večina poznavalcev navdušena nad novim serijskim modelom znamke Lotus, ker je elise že tedaj (in še vedno …) utelešal vse vrline (kompaktne zunanje mere karoserije, lahka gradnja, živahen pogonski sklop in prostor za samo 2 osebi …) poštenih športnih avtomobilov. Sedaj je pred nami še bolj radikalna različica tega modela, ki je nastala v britanskem podjetju Analogue Automotive, kjer bodo izdelali samo 35 primerkov njihovega modela VHPK.

Radikalnost britanskega početja se kaže že v sami zasnovi vozila, ker je model VHPK zasnovan po vzoru legendarnega mclarna F1, kjer vozniku pripada centralni položaj v potniški kabini. Novi britanski 'monoposto' pa je po zaslugi številnih karoserijskih delov iz ogljikovih vlaken tudi noro lahek (neto masa znaša približno 600 kg …) in tudi že prav absurdno založen s pogonsko močjo, ker so Britanci ustvarili avtomobil s sanjskim razmerjem (približno 400 'konj' (294 kW) na 1. tono) med maso avtomobila in zalogo pogonske moči.

Avtomobil, ki se je pred kratkim predstavil publiki na sejmu IAA v Münchnu, je motoriziran ob pomoči modificiranega (večja delovna prostornina) Roverjevega bencinskega pogonskega sklopa iz serije K, ki lahko uporabniku ponudi približno 250 KM (184 kW), seveda ob povezavi s setom karbonsko-keramičnih zavor, ki se skrivajo pod setom platišč iz ogljikovih vlaken in dodelanim vzmetenjem. Britanci zaenkrat niso razkrili zmogljivosti kompaktnega 'britanskega izstrelka', ste pa lahko prepričani, da so osupljive, enako pa najbrž lahko rečemo tudi za prodajno ceno. S sprejemanjem naročil za model VHPK se bodo Britanci pričeli ukvarjati na začetku leta 2026.