Italijansko 'odkritje'

2. 12. 2024 - Iz Italije prihaja novica o novem prototipnem športniku na tehnološki osnovi serijskega caterhama seven, ker se obstoječi britanski zimzeleni model lahko spremeni v oblikovno kopijo kompaktnih italijanskih spiderjev iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja.

Čeprav se scoperta (italijanska beseda za odkritje) trenutno nahaja samo v virtualnem svetu obstaja realna možnost, da se ta 'seksi caterham' pojavi tudi v resničnem svetu, seveda ob predpostavki, da bo kupec takšnega avtomobila ob tem pripravljen dobro izprazniti svoj mošnjiček, ker bi za takšen športni avtomobil moral odšteti približno 150.000 evrov. Italijani ob tem sploh ne omenjajo podatka o tem ali je v to ceno vključeno tudi donatorsko vozilo … To ni malo denarja, sploh če veste, da boste za serijskega caterhama seven v različici 485, ki predstavlja tehnološko osnovo za model scoperta, morali ob nakupu odšteti precej manj denarja, ker znaša njegova tovarniška cena trenutno približno 67.500 evrov.

Za odšteti denar bo kupec prejel dejansko kompaktno in za današnje čase neverjetno lahko vozilo (zasluga špartanske komfortne in ostale opreme in vozne šasije ter karoserije iz kombinacije aluminija in ogljikovih vlaken) z neto maso v območju 600 kilogramov (odvisno od specifikacije). S podobno neto maso se je lahko nekoč pohvalil tudi legendarni 'fičko' (zastava 750), vendar ob tem za samodejno premikanje seveda ni imel na razpolago približno 228 atmosferskih 'britanskih konj' (170 kW / 231 KM), ki jih v tem primeru pri dejansko športnih 8500 vrtljajih v minuti (205 Nm motornega navora pri 6300 vrt./min.) lahko zagotovi vgrajeni 2,0-litrski 4-valjni Fordov bencinski Duratec motor ob povezavi s pritaknjenim 5-stopenjskim ročnim menjalnikom.

Masi in zagotovljeni pogonski moči primerne bodo tudi zmogljivosti italijanskega 'odkritja', ker bo pospeševanje od 0-100 zaključeno že po približno 4. sekundah, medtem ko znaša pričakovana končna hitrost modela scoperta približno 225 km/h.