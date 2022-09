Priprave na praznovanje

V ospredju je različica 2000

Pri Caterhamu se letos pripravljajo na praznovanje 50. obletnice obstoja njihove znamke avtomobilov, zato so za kupce pripravili dve novi serijski različici njihovega kultnega športnika, ki s svojo podobo obujata spomin na legendarni lotus 7 iz tretje generacije (1968-1970).

Za nastanek Caterhamovega modela super seven je zaslužen predvsem Graham Nearn, eden izmed najbolj pomembnih nekdanjih britanskih trgovcev z vozili znamke Lotus, ki je po prenehanju serijske izdelave lotusa 7 iz četrte generacije (1970-1973) od znamke Lotus odkupil orodja in pravice za nadaljnjo izdelavo tega kultnega britanskega športnega avtomobila, ki še vedno uteleša vse (dvosedežnik, dimenzijska kompaktnost karoserije, lahka masa, zmogljiv pogonski sklop in odsotnost komfortno in varnostno orientirane 'krame' …) kar je potrebno za nastanek pravega športnega avtomobila. Na začetku (leta 1973) se je Nearn najprej lotil izdelave modela seven iz četrte generacije, vendar s to nepriljubljeno verzijo ni pritegnil veliko kupcev, zato so se v njegovem podjetju (Seven Cars Ltd) leta 1974 odločili za zamenjavo in pričeli izdelovati samo različico modela seven iz tretje generacije, ki jo izdelujejo še danes, seveda v njeni evolucijski izpeljanki, ob povezavi s sodobnimi materiali in tehnologijami ter posodobljenimi pogonskimi sklopi. Leta 1989 se je podjetje Seven Cars LTD preimenovalo v Caterham Cars Ltd.

Sedaj sta pred nami dve novi različici (seven 600 & seven 2000) kultnega športnika. Z osnovno motorizirano različico 600, ki jo premika Suzukijev bencinski prisilno (turbo) polnjen 3-valjnik iz njihovih 'Kei-Car' avtomobilov, nagovarjajo predvsem manj izkušene voznike, ker ima voznik v tem primeru na voljo samo relativno skromnih 84 KM, vendar to ne pomeni, da boste s takšnim avtomobilom počasni. Vgrajeni pogonski sklop znamke Suzuki lahko uporabniku tega izredno lahkega (masa v območju 450 kg) in posledično tudi izredno agilnega avtomobila ponudi 62,6 kW pogonske moči pri 6500 vrtljajih v minuti ter 116 Nm motornega navora pri 4000 vrt./min., temu primerne so tudi zmogljivosti pospeševanja (0-100 km/h: 6,9 sekunde), medtem ko končna hitrost (170 km/h) ni tako spektakularna. Bolj spektakularen je ekološki odtis tega resnično športnega avtomobila, ker takšen caterham na vsak prevoženi kilometer ustvari samo 109 gramov CO2 emisij, v tem pogledu je celo bolj ekološki od marsikaterega modnega in ob tem občutno bolje rejenega hibrida, in to brez vgrajenih 'čudežnih' tehnologij. Bolj izkušenim voznikom je namenjena Caterhamova 'raketa' z vgrajenim 2-litrskim atmosferskim bencinskim 'Duratec' štirivaljnikom znamke Ford, ki nosi za današnje čase skromno številčno oznako 2000. Ta motor lahko uporabniku zagotovi približno 182 KM (134 kW) pogonske moči pri resnično športnih 7300 vrtljajih v minuti ter 194 Nm motornega navora pri visoko odmerjenih 6100 vrt./min. Posledično bo pospeševanje od 0-100 km/h zaključeno v območju slabih petih sekund in dokončno zaključeno šele pri 209 km/h.

Ker gre v tem primeru za različici, ki želita obuditi spomin na Lotusov original, sta tokrat opremljeni z drugače oblikovanim parom prednjih karoserijskih blatnikov, bolj v stilu originala sta oblikovana tudi oba seta nameščenih 14-palčnih koles. Kupci takšnih različic modela super seven bodo deležni tudi vgradnje kromanega pokrovčka rezervoarja goriva in pa volanskega obroča znamke Moto-Lita, bolj sijoč kot po navadi pa je tudi izpušni sistem. Edino kar odstopa od originalne podobe je vidno na zadku, v obliki zadnjih luči z vgrajeno LED tehniko. V Nemčiji boste za osnovno motorizirano verzijo 600 odšteli najmanj 34.300 evrov, ker boste za to vsoto denarja prejeli samo nesestavljen 'kit car', še dražji bo morebitni nakup različice 2000. V tem primeru boste za takšen 'kit car' odšteli najmanj 45.800 evrov.