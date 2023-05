Otipavanje tržišča

Na letošnjem Festivalu hitrosti v Goodwoodu, ki se bo odvijal v letošnjem juliju, se bo publiki prvič predstavil prvi striktno električno gnani caterham, ki napoveduje možno električno prihodnost britanskih 'kraljev lahkotnosti', ker Britanci s tem voznim prototipom otipavajo tržišče.

Pri razvoju tega, za današnje pojme izredno lahkega športnega električnega avtomobila, ki je samo 70 kilogramov težji od primerljive bencinsko gnane različice, so si pri znamki Caterham zagotovili partnersko podporo britanskega podjetja Swindon Powertrain Ltd, kjer so ustvarili prototipni električni pogonski sklop različice EV 7, ki temu avtomobilu zagotavlja sanjsko razmerje (340 bhp / 345 KM / 254 kW na eno tono mase) med zalogo pogonske moči in maso avtomobila, ki znaša približno 700 kilogramov.

Ker smo v današnjih časih 'zavaljenih 4-kolesnih krav' že pozabili na to, kako lahke avtomobile smo v preteklosti znali in hoteli izdelovati, morate vedeti, da v primeru različice EV 7 govorimo o avtomobilu z maso nekdanje prvotne 3-vratne FIAT-ove pande 45 (33 kW/45 KM, 700 kg …), ki pa jo poganja pogonski sklop z 'nadnaravno' zalogo pogonske moči (240 bhp / 243 KM / 179 kW pri 9000 vrt./min.) v kombinaciji z 250 Nm motornega navora. Temu primerne so tudi zmogljivosti resnično kompaktnega (D: 3350 mm, Š: 1685 mm, V: 1115 mm) caterhama EV 7, ker bo pospeševanje od 0-96 km/h zaključeno v časovnem obdobju štirih sekund, medtem ko znaša končna hitrost tega majhnega 'podivjanega električarja' teoretičnih 209 km/h.

Za samodejno premikanje tega električnega 'gokarta' so Britanci v vozilo vgradili akumulatorski sklop s kapaciteto v območju 51 kWh, čeprav bo imel uporabnik na razpolago nekoliko manjšo kapaciteto akumulatorjev (40 kWh), ker želijo na ta način obvarovati vgrajene akumulatorje, ki jim predvideno doziranje električne energije (največja polnilna moč: 152 kW) na hitrih polnilnicah lahko škodi. Ker je Britancem jasno, da so električni avtomobili slabi športniki (v pogledu vzdržljivosti akumulatorjev pri velikih hitrostih in odločnem pospeševanju …), so za ta avtomobil predvideli zanimiv dirkalni cikel z oznako '20-15-20'. V praksi to pomeni samo 20-minutno udejstvovanje na dirkalni stezi, ki mu sledi 15-minutni priklop na hitro polnilnico in nato novo 20-minutno divjanje po stezi.

Odločitev o izdelavi tega električnega avtomobila pa je odvisna predvsem od reakcij potencialnih kupcev, zato Britanci zaenkrat niso razkrili možne prodajne cene takšnega avtomobila.