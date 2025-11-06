Iz Velike Britanije prihaja novica o novem unikatnem izdelku znamke Eagle, kjer so že več kot 40 let eni izmed vodilnih specialistov glede restavriranja, predelav in prodaje primerkov legendarnega jaguarja e-type. Sedaj so ustvarili najlažji e-type vseh časov.

Za nastanek takšne lightweight GTR različice jaguarja e-type je v prvi vrsti zaslužen njen novi lastnik, ki je za to unikatno, po naročilu izdelano vozilo odštel približno milijon britanskih funtov. K njegovi odločitvi ga je pripeljalo spoznanje, ki ga v današnjih časih zagovarja veliko poznavalcev in ljubiteljev poštenih športnih avtomobilov. Po njihovem in tudi po mojem mnenju so današnji športni avtomobili že enostavno preveliki in pretežki, poleg tega jih hromi ogromna količina vgrajene elektronike, ki je sicer sposobna nekako prelisičiti fizikalne zakone, razen seveda v primerih, ko morate s takšnim vozilom primerno zavreti, takrat boste zelo dobro občutili njihovo maso, ki za seboj potegne tudi že prav absurdno odmerjeno zalogo pogonske moči. Legendarni Anthony Colin Bruce Chapman je nekoč dejal: »Adding power makes you faster on the straights, subtracting weight makes you faster everywhere.«

Tega se več kot očitno zavedajo tudi zaposleni v podjetju Eagle, ker so tokrat ustvarili kredibilnega naslednika legendarnih tekmovalnih 'lightweight' primerkov modela e-type, ki je približno 200 kilogramov lažji od originalnih tekmovalnih vozil znamke Jaguar. Zaradi intenzivne uporabe titana, aluminija in magnezija ter tudi ogljikovih vlaken je Britancem uspelo ustvariti e-type z neto maso (brez vseh tekočin v motorju …) v območju 930 kilogramov, odnosno 975 kg (vozilo, ki je pripravljeno na vožnjo …), ki se posledično lahko pohvali z impresivnim razmerjem med razpoložljivo pogonsko močjo in maso vozila. Ob tem govorimo o približno 430 'konjih' (320 kW) za premikanje vozila z maso ene tone. Za ustvarjanje takšne zaloge motorne moči so Britanci vgradili občutno modificiran (dvig delovne prostornine na 4,7-litra) Jaguarjev 6-valjni vrstni motor, ki sicer ni najbolj navdušen nad visokimi motornimi vrtljaji ('redline' se začenja pri 5.500 vrt./min.), posledično ni ravno najbolj športen, se pa oddolži uporabniku z ogromnim motornim navorom in posledično prožnostjo. Poleg tega pa tudi s prepoznavno in unikatno zvočno kuliso, ki mu jo zagotavljajo 3. pritaknjeni dvojni uplinjači znamke Weber.

Trend minimalizma, ki zaznamuje vse poštene športne avtomobile, pa lahko zasledite tudi v notranjosti športno utesnjene potniške kabine, kjer prevladuje črna alkantara v kombinaciji s športno odmerjenimi sedeži ter dobro založeno (s kontrolnimi merilniki …) armaturno ploščo, kjer najdemo samo stikala, ki jih vsak pošten avto dejansko potrebuje. Kljub temu so Britanci upoštevali željo naročnika in v ta unikatni avtomobil vgradili tudi klimatsko napravo. Britanci so na koncu povedali tudi to, da so uživali ob sodelovanju z naročnikom, ki razume bistvo športnih avtomobilov, ker to v današnjih časih, ko se nekateri bogataši raje odločajo za nakupe raznih navidezno športnih (v resnici so samo zmogljivi …) 'SUV parnikov' z maso v območju 2,5 tone ni ravno nekaj samoumevnega.