'Supermačka' s širokimi boki

Iz Velike Britanije prihaja novica o ponovni oživitvi legendarne oznake TWR (Tom Walkinshaw Racing), ki pa tokrat ne predstavlja tekmovalnega moštva, temveč novega britanskega proizvajalca zelo zmogljivih 'retro' oblikovanih cestnih avtomobilov.

Leta 2010 preminulega britanskega konstruktorja Toma Walkinshawa povezujemo predvsem z uspehi Jaguarjevih vozil na dirkalnih stezah, ker je zaslužen za nastanek tekmovalne 'touring' različice jaguarja XJ-S iz skupine A, ki je na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja dosegla veliko zmag na dirkalnih stezah, odgovoren je tudi za nastanek novodobnih Jaguarjevih zmagovalcev (model XJR iz skupine C) v Le Mansu ter tudi za nastanek legendarnega in še vedno zelo čislanega jaguarja XJ220. Med avtomobili, ki jih je ustvaril za druge naročnike pa omenjajo predvsem renault clio V6 in pa aston-martina DB7, spominjamo pa se ga tudi kot glavnega Benettonovega inženirja, ki je v cirkus formule 1 pripeljal Michaela Schumacherja. Leta 1996 si je Walkinshaw omislil nakup moštva Arrows, vendar se je ta poslovna pustolovščina na koncu (leta 2002) zaključila s propadom njegovega podjetja TWR.

Sedaj, dobrih 20 let kasneje, se je njegov najstarejši sin (Fergus Walkinshaw) odločil za nadaljevanje očetove poti, vendar z nekoliko drugačnim poslanstvom, ker bodo pri znamki TWR sedaj izdelovali nove, odnosno obnovljene in izdatno modificirane 'restomod' avtomobile. Za začetek so napovedali izdelavo 88. primerkov nove 'supermačke', ki je zasnovana na osnovi serijskih primerkov jaguarja XJ-S z vgrajenimi 12-valjnimi bencinskimi motorji znamke Jaguar. Fergus Walkinshaw si je ob tem omislil tudi dva nova poslovna partnerja (Magnus Walker & Khyzyl Saleem), ki sta že dobro uveljavljena v svetu avtomobilizma. Magnus Walker, ki ga po navadi povezujemo predvsem z izdelki znamke Porsche, ima v tem primeru vlogo konstruktorja, medtem ko je Khyzyl Saleem poskrbel za novo, občutno bolj agresivno podobo velikega britanskega kupeja, ki je oblikovan pod vplivom nekdanjih 'touring' dirkalnikov skupine A ter podobnih vozil iz serij IMSA in Trans-Am.

Izredno agresivno zunanjo podobo nove 'supermačke' pa seveda dopolnjuje tudi 'hud' pogonski sklop v obliki modificiranega Jaguarjevega 12-valjnika, ki se je v serijski različici lahko pohvalil s 5,3-litra delovne prostornine. V novem britanskem superšportniku ima ta motor še nekaj več (+ 300 cm3) delovne prostornine, poleg tega so Britanci nanj obesili še zajeten mehanski kompresor in poskrbeli še za nekaj dodatnih izboljšav motorja. Končni rezultat izvedenega tuninga je približno 650 'konj' (478 kW) pri dejansko športnih 7.750 vrtljajih v minuti in več kot 700 Nm motornega navora, informacij o zmogljivostih tega avtomobila z maso v območju 1,5 tone pa Britanci zaenkrat ne razkrivajo. Vemo pa to, da bo kupec za takšnega, občutno modificiranega jaguarja moral odšteti približno 314.000 evrov. Prva vozila bodo kupcem na voljo v naslednjem poletju.