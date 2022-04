'Restomod' nadaljevanka

Iz Velike Britanije prihaja novica o novem izdelku britanske družbe Thornley Kelham Ltd iz hišnega 'restomod' programa 'European', ki so ga Britanci napovedali že na začetku letošnjega marca. Tokrat so se britanski restavratorji posvetili legendarnemu kupe jaguarju iz serije XK.

Njihov hišni 'restomod' program z imenom 'European' predstavlja posledico več kot odličnega sprejema lani predstavljene 'restomod' različice lancie aurelie B20 GT z dodatno hišno oznako ‘Outlaw’, ki je nastala po navdihu tekmovalne aurelie, ki jo je na vztrajnostnih dirkah (Mille Miglia & Le Mans) nekoč uporabljal italijanski dirkač Giovanni Bracco (1908-1968). Ker so Britanci s takšno posebno 'CSL' aurelio poželi veliko odobravanja med avtomobilskimi navdušenci je kasneje nastal trio takšnih ‘odpadniških' predstavnikov modela aurelia z vgrajenim pogonskim sklopom znamke Alfa Romeo (legendarni 3.0 V6 ‘Busso’) ter približno 75 kilogramov nižjo maso kot pri originalu. V vsako izmed izdelanih treh aurelij so Britanci vložili približno 5000 delovnih ur (od tega so približno 800 delovnih ur namenili samo pripravi aluminijaste karoserije pred barvanjem …).

Sedaj je pred nami njihov novi izdelek v obliki 'restomod' različice legendarnega jaguarja XK, ki je pripravljen v podobni maniri kot omenjena aurelia, še letos pa naj bi predstavili še dva podobno modificirana porscheja (356 & 911). Tudi tokrat so ob oblikovanju dokončne podobe avtomobila, ki jo je 'zagrešil' oblikovalec Paul Howse (nekdanji hišni oblikovalec znamke McLaren, ki je poskrbel za obliko modelov P1 in 720S) uporabili podoben recept (znižana višina strešnih stebričkov …) kot pri ‘Outlaw’ lancii, ker so na ta način lahko dobili še bolj elegantno bočno linijo avtomobila, poleg tega so poskrbeli za blago razširitev vseh zunanjih karoserijskih blatnikov in številne nove detajle na karoseriji, ki je seveda izdelana ročno iz aluminija. Britanska dodelava enega izmed najbolj prepoznavnih izdelkov britanske avtomobilske industrije je prinesla tudi preoblikovanje potniške kabine, ker so pri 'restomod' različici želeli dvigniti nivo udobja (vgradnja drugačnih sedežev in sodobnih komfortnih pripomočkov) za oba potnika, čeprav ob tem niso zanemarili klasičnega izročila znamke Jaguar.

Povsem spremenjena sta tudi vzmetenje in zavorni sistem, modernizaciji pa ni ušel niti vgrajeni 3,8-litrski vrstni bencinski šestvaljnik znamke Jaguar, ki je v originalnem modelu XK lahko mobiliziral od 160 do 220 bhp 'konj' (od 119 do 164 kW). Z direktnim vbrizgom goriva nadgrajeni in v celoti obnovljeni motor lahko po novem sprosti od 300 do 340 bhp 'konj' (od 224 do 253 kW), ker bo kupcu takšnega GT avtomobila na voljo več možnosti glede izbire primerne zaloge motorne moči. Vse skupaj pa seveda ne bo poceni, ker bodo Britanci s takšno ponudbo privabljali samo petične kupce s prefinjenim okusom, ki bodo za takšnega 'restomod' jaguarja odšteli najmanj 550.000 britanskih funtov (ob tem morajo potencialni kupci Britancem dostaviti tudi donatorski primerek modela XK …).