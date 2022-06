'Shooting Brake' po okusu modne hiše Gucci

Proti koncu lanskega leta smo v kinematografih lahko spremljali resnično zgodbo o italijanski modni hiši Gucci, sedaj se je v medijih pojavila tudi zgodba o njihovem unikatnem jaguarju XJ-S, ki bi prvotno moral nastati v dvajsetih primerkih, vendar do tega ni prišlo nikoli.

Leta 1983 so se v britanski karoserijski delavnici Lynk, ki si je pred tem že ustvarila dobro ime glede restavriranja starodobnih in eksotičnih vozil, odločili za oblikovni eksperiment na tehnološki platformi tedanjega aristokratskega kupeja znamke Jaguar (model XJ-S), ker so se Britanci takrat odločili, da ga spremenijo v pravi (3-vratni) 'Shooting Brake' (današnji 5-vratni karavani s 'potlačenimi' strehami si tudi pod razno ne zaslužijo prestižne oznake 'Shooting Brake' …) po vzoru tedanjih serijskih avtomobilov kot sta bila reliant scimitar GTE in pa lancia beta HPE. Tako smo že leta 1983 dobili najbolj prominentnega predstavnika 3-vratnih aristokratskih kombikupejev (dvovratni kupe s tretjimi, prtljažnimi vrati na zadku …), ki mu v pogledu prestiža in elegance lahko parira samo občutno kasnejši italijanski 'Shooting Brake' v obliki ferrarija FF (odnosno model GTC4Lusso), ker je večina izdelanih primerkov (zadnjega izmed samo 67 izdelanih primerkov so izdelali leta 2002 …) Lynkovega modela eventer opremljenih s približno 6-litrskim 12-valjnim bencinskim pogonskim sklopom znamke Jaguar.

V takšnega predstavnika zelo elegantnih in istočasno tudi resnično športnih karavanov se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zaljubil tudi Paolo Gucci, tedanji direktor oblikovanja in podpredsednik družbe Gucci, ki je proti koncu omenjenega desetletja kontaktiral predstavnike znamke Lynx in jim ponudil sodelovanje pri oblikovanju posebne serije modela eventer. Britancem je bila ideja o nastanku takšne posebne in številčno zelo omejene serije (izdelali naj bi 20 primerkov) njihovih vozil zelo všeč. Tako so obiskovalci ženevskega avtomobilskega salona leta 1990 lahko občudovali modificiranega eventerja, ki ga je krasila dodatna oznaka 'Lynx Designo Di Paolo Gucci', ker je Paolo Gucci za to vozilo ustvaril posebno serijo kovčkov in potovalnih torb, poleg tega se je italijanski modni oblikovalec poigral tudi s podobo in materiali v razkošno odmerjeni notranjosti potniške kabine. Vendar se vse ni odvijalo po načrtih, ker so advokati znamke Gucci zaradi notranjih družinskih razprtij Paolu prepovedali uporabo imena Gucci ob oglaševanju tega prestižnega kombikupeja, in to že ob razkritju avtomobila v Ženevi. Zato so morali Britanci s tega posebnega eventerja že v naslednjem dnevu ženevskega salona odstraniti vse logotipe znamke Gucci …

Avtomobil iz leta 1987, za katerega je Paolo Gucci takrat odštel približno 100.000 britanskih funtov, je kasneje kupil David Andrew Richards, ki se z njim ni prav veliko pojavljal v javnosti. Javnost ga je ponovno spoznala šele leta 2014 na tedanji dražbi avkcijske hiše Bonhams, ko ga je kupil Ian Berg, lastnik podjetja Complete Classic Car Solutions, kjer so ga pred nekaj leti v celoti obnovili. Sedaj ima ta posebni 'Shooting Brake' novega lastnika, ki je zanj odštel približno 98.000 evrov.