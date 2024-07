Porsche za sladokusce

Iz britanske restavratorske delavnice Thornley Kelham, kjer se zelo radi ukvarjajo tudi z okusnimi in tehnično dovršenimi 'restomod' predelavami klasičnih športnih avtomobilov, prihaja novica o novi 'restomod' različici porscheja 911, ki bo razveselila vse prave ljubitelje vozil znamke Porsche.

Tudi novi predstavnik posebnih modelov iz njihove serije 'THE EUROPEN COLLECTION' je zasnovan na osnovi modela 911 iz serije 964 (1988-1994), vendar gre v tem primeru za enega izmed zgodnjih primerkov iz te serije, ker je že v osnovi lažji od kasnejših serijskih predstavnikov vozil iz serije 964. TK european RS se lahko pohvali z optiko legendarnega porscheja 911 RSR, posledično je ta primerek vozila iz serije 964 občutno širši (+ 112 mm pri sprednjem ter + 214 mm pri zadnjem koloteku) ter tudi lažji od serijskega sorodstva. Za to poskrbijo bočna vrata in pokrov prtljažnika s paneli iz aluminija ter motorni pokrov in oba odbijača iz ogljikovih vlaken, lažja pa so tudi uporabljena kabinska stekla, ker so izdelana iz polikarbonata. Ker je Britancem jasno, da je nizka masa vozila eden izmed zaščitnih znakov pravih športnih avtomobilov, so nekoliko oskubili tudi notranjost potniške kabine in vgradili 'lightweight' različico klimatske naprave, za piko na i pa poskrbi nova armaturna plošča v stilu prvotnih primerkov modela 911 v kombinaciji s parom športnih sedežev znamke Recaro ter volanskim obročem znamke Momo.

Veliko sprememb je izvedenih tudi na podvozju, ker ima takšen porsche 911 vgrajeno nastavljivo vzmetenje po vzoru aktualne različice GT3, sestavljeno iz komponent podjetij JRZ Motorsport in Eibach, kupec pa si lahko omisli tudi set keramično-karbonskih zavor. Britanci so ob izdelavi tega porscheja načrtno pozabili na klasični servo volanski mehanizem (kupec si bo ob doplačilu vseeno lahko omislil električno podprt servo volanski mehanizem …), ker so ga raje opremili z še bolj direktnim (2,5 vrtljaja (3,1- v primeru serijske različice) volanskega obroča od ene do druge točke …) volanskim mehanizmom (izdelek znamke Quaife). Še več sprememb pa lahko najdemo pod motornim pokrovom, kjer se skriva 3,8-litrski bencinski bokser motor iz različice 993, ki je prispevala tudi 6-stopenjski ročni menjalnik (tip G50). Po zaslugi vgrajenih Mahle batov, posebnih odmičnih gredi in sprememb v glavi motorja ter povečane kompresije (11,8:1) se uporabnik takšnega porscheja lahko razveseli 390 'konj' (287 kW) pri športno zdravih 8.000 vrtljajih v minuti ter 393 Nm motornega navora. Za tiste, ki so ob nakupu takšnega posebnega porscheja pripravljeni še globje seči v žep, pa obstaja 4,0-litrska različica tega motorja s 406 KM (298 kW), ki se lahko zavrti do sanjskih 10.000 vrtljajev v minuti.

Ta sanjski porsche 911 ne bo našel prav veliko kupcev, predvsem zaradi tega, ker bo izdelan v samo 25. primerkih, svoj davek pri osipu kupcev pa bo dodala tudi izredno visoka prodajna cena takšnega porscheja za sladokusce, ker bo kupca že osnovna predelava ožela za približno 750.000 dolarjev.