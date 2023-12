Predstavitev nove, ultralahke različice

Pri naših vzhodnih sosedih se je leta 2022 prvič predstavilo novo tunersko-restavratorsko podjetje KAMM Manufaktur z dokaj unikatnim poslanstvom, ker so se Madžari specializirali za obnovo in nadgradnjo legendarnega porscheja 912. Sedaj so predstavili novo, ultralahko različico tega kultnega porscheja.

Na tem svetu obstaja že nešteto 'restomod' različic porscheja 911, zato ideja o takšni različici porscheja 912, ki jo je pred leti dobil Miklós Kázmér (ustanovitelj podjetja KAMM Manufaktur) na prvi pogled ne deluje najbolj smiselno, razen če vam je jasno, da je legendarni porsche 912 (1965-1969) občutno lažji (- 100 kg (približno)) od prve generacije modela 911 in tudi veliko bolj krotek (bolj ugodna razporeditev mase in precej manj opletanja zadka …) in posledično bolje vodljiv, ker je vgrajeni 1,6-litrski štirivaljni pogonski sklop (66 kW/90 KM) iz porscheja 356 pač lažji od 2,0-litrskega šestvaljnika v modelu 911 (tip 901/ 1964-1969), ki je na začetku lahko mobiliziral 81 kW (110 KM) pogonske moči. V približno štirih letih proizvodnje je porsche 912 pritegnil približno 30.000 kupcev, predvsem zaradi občutno nižje prodajne cene, ki pa ni imela vpliva na njegov prehitevalni prestiž, ki mu ga je zagotovil 'močnejši brat' z oznako 911, ker sta si oba avtomobila na prvi pogled izredno podobna.

Zaradi takšnega razmišljanja Miklósa Kázmérja, ki zase pravi, da je ponosni sin budimpeštanske avtomobilske kulture, smo sedaj dobili novo ultralahko različico že izredno lahkega 'semi-carbon' porscheja 912c (neto masa vozila: 750 kg), ki bo v vsakdanjem prometu v pogledu voznih lastnosti in zmogljivosti lahko zasenčil marsikaterega večjega in bolj modernega 'brata' z bolj prestižno oznako 911, sploh pa današnje, več kot odlično 'rejene' serijske primerke modela 911 z maso v območju od 1,5 do 1,8 tone (približno) in posledično že rahlo absurdno odmerjeno zalogo motorne moči (od 385 (283 kW) do 650 (478 kW) KM). Madžari se vsake predelave lotijo zelo resno, ker je donatorsko vozilo v obliki serijskega primerka modela 912 (za odlično ohranjen primerek modela 912 morate v današnjih časih odšteti približno 70.000 evrov …) vedno deležno obsežnih restavratorskih posegov, vse skupaj pa Madžari zaokrožijo z večjo količino sestavnih karoserijskih delov iz ogljikovih vlaken ter kabinskimi stekli iz polikarbonata, zato ima že običajni 'semi-carbon' 912c za današnje čase 'zavaljenih 4-kolesnih krav' resnično nizko neto maso, in to ob povezavi z zelo zmogljivim 2,0-litrskim zračno hlajenim atmosferskim bencinskim štirivaljnikom švicarske znamke JPS Aircooled, ki lahko mobilizira 140 kW (190 KM) pri športnih 7200 vrtljajih (8500 vrt./min. v primeru tekmovalne različice …) v minuti ob povezavi z 228 Nm motornega navora. Sedaj obstaja tudi nekoliko šibkejša (- 20 'konj') osnovna različica tega pogonskega sklopa, ki lahko takšnemu porscheju zagotovi razporeditev mase med prednjo in zadnjo osjo v razmerju 50 : 50.

Dvig pogonske moči pri porscheju 912c pa je prinesel tudi bolj dodelano podvozje in bolj zmogljiv zavorni sistem znamke AP Racing. Za pretikanje so Madžari uporabili Porschejev 5-stopenjski ročni menjalnik iz različice 901/2, vgradili so tudi ZF-ov diferencial z omejenim zdrsom (pogonska os), od današnjih modnih smernic (čedalje večja kolesa …) pa odstopa tudi obutev madžarskega porscheja. Kupec se ob tem lahko odloči za tri možne klasične variante (15-palčna platišča (J7 x 15R) v obliki platišč modela 917, jeklena platišča (15-palčna spredaj in 16-palčna zadaj s širino J6), lahko pa si omisli tudi legendarna platišča znamke Fuchs (J6 x 15R)). Dejansko zmogljivost vgrajenega 4-valjnega pogonskega sklopa pa ponuja tudi primerjava litrske moči z ikono modela 911 v obliki legendarne različice 2,7 RS (za številne poznavalce je to še vedno najboljši 911 vseh časov …), ki je uporabniku lahko ponudila zdravih 57 kW (78 KM) pogonske moči na liter delovne prostornine. Madžarski 'semi-carbon' porsche je v tem pogledu še zmogljivejši (95 KM / 70 kW na liter delovne prostornine v primeru različice s 190 KM / 140 kW). Sedaj smo dobili še ultralahko verzijo tega avtomobila, kjer Madžari niso varčevali z uporabo ogljikovih vlaken pri izdelavi karoserije in ostalih sestavnih delov. Posledično se je neto masa tega porscheja spustila na neverjetnih 699 kilogramov (približno 50 kg manj kot pri 'semi-carbon' verziji ter skoraj 300 kg manj ob primerjavi z nekdanjim serijskim izdelkom znamke Porsche …).

Je pa ob tem potrebno povedati, da 912c sploh ni cenovno dostopno vozilo, odnosno 'ljudski porsche', ker boste za takšen avtomobil v Budimpešti lahko odšteli 360.000 evrov, odnosno 320.000 evrov, če Madžarom ob predelavi dostavite en vozni primerek modela 912, kar je veliko več odštetega denarja kot za odlično ohranjen serijski primerek modela 912, ki vas bo trenutno lahko olajšal za približno 70.000 evrov, vendar ne ob povezavi z zavidljivimi zmogljivostmi porscheja 912c. Za novo ultralahko različico tega avtomobila, ki nastane v samo nekaj primerkih na leto, bo moral kupec odšteti približno 400.000 evrov, odnosno 360.000 evrov v primeru, ko jim dostavite tudi donatorski porsche 912.