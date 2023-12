Slovo 'múltikúlti' legende

9. decembra 2023 je iz kanadskega Bramptona (Ontario) prišlo sporočilo o zadnjem izdelanem primerku ameriške 'múltikúlti' legende, ki se lahko pohvali z neverjetno dolgo kariero, ker so se prvi primerki novodobnega chryslerja 300C pojavili že leta 2004.

V današnjih časih se nekateri modeli serijskih avtomobilov zelo hitro (v štirih letih …) postarajo in že kmalu potrebujejo blagi ali pa pošteno odmerjen 'Facelift', da sploh še lahko obstanejo na tržišču. Tega v primeru modela 300C ni, ker se je ta dobro meščanski Američan v skoraj dvajsetih letih proizvodnje že zdavnaj spremenil v kulten avtomobil, ki vsebuje veliko več esence, kot mu jo pripisujejo nekateri 'poznavalci'. Predvsem zaradi tega, ker je tesni sorodnik nekdanjih prestižnih izdelkov (razreda E in S) dobro meščanske znamke Mercedes-Benz, in to iz časov (leta 1998 smo dočakali 'dih jemajočo' poroko dveh velikih avtomobilskih koncernov (DaimlerChrysler AG & Chrysler Corporation)) kasneje neuspešnega nemško-ameriškega zakona, ki ni trajal prav dolgo, je pa ustvaril nekaj severnoameriških potomcev …

Posledično chrysler 300C ni nič drugega kot v 'Američana' preoblečen mercedes-benz razreda E (W211 / 2002-2009), ki so ga ob rojstvu nadgradili tudi z nekaterimi sestavnimi komponentami tedaj že pokopanega S razreda (W220 / 1998-2002). Kasneje (leta 2011), ko se je na tržišču pojavila stilistično popravljena druga generacija chryslerja 300C, je zgodba o tem avtomobilu postala že rahlo bizarna, ker je dobil nepričakovano evropsko dobro meščansko sorodstvo v obliki oživljenega modela (thema (405)) znamke Lancia, vendar tedanji italijansko-ameriški podjetniki s to potezo niso prepričali veliko kupcev, so pa obdržali znamko Lancia pri življenju. Paradoksalno pri celi zadevi je pa sedaj to, da znamka Chrysler dokončno ugaša avtomobil, ki je pomagal rešiti znamko Lancia, medtem ko se bo znamka Lancia v kratkem znova vrnila na globalno tržišče. Istočasno pa je chrysler 300C lep dokaz današnje zgrešene modelne politike (pri naših nekdanjih južnih bratih je to dogajanje znano kot 'isto sranje, drugo pakovanje' …) proizvajalcev avtomobilov, ki je razvodenila dejanske esence modernih avtomobilov, ki se ločijo samo še na zunaj, pod pločevino pa ni bistvenih razlik.

Zadnji izdelani chrysler 300C iz posebne serije je odet v 'Velvet Red' karoserijsko barvo in motoriziran ob pomoči 6,4-litrskega bencinskega V8 HEMI motorja, ki lahko mobilizira približno 485 'konj' (362 kW) ter 636 Nm motornnega navora. Vozila iz poslovilne serije so nastala samo v 2.200 primerkih (200 so jih odstopili Kanadčanom …). Rezervacije za vozila iz te serije so bile zaključene v približno 12. urah od začetka prodaje. V skoraj dvajsetih letih proizvodnje so kupcem po celem svetu dostavili približno 1,1 milijona primerkov modela 300C, približno 5.000 izdelanih primerkov tega vozila pa je okrašenih z logotipi znamke Lancia.