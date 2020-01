Amerikanizacija in jimnyjeva vrnitev k koreninam

V Tokiu, kjer se bo ta petek pričel odvijati letošnji 'TOKYO AUTO SALON', se bosta publiki predstavila dva nova izdelka znamke DAMD, ki je znana predvsem po vizualnih predelavah japonskih serijskih avtomobilov, ki po predelavi karoserijskih dodatkov delujejo kot miniaturne kopije slavnih evropskih in ameriških originalov.

Pri znamki DAMD so tudi tokrat stavili na priljubljenost majhnega Suzukijeva terenskega vozila, ker so ustvarili dve povsem novi verziji modela jimny. V prvem primeru bodo Japonci predstavili 'Dronca', miniaturno kopijo prvotnega Fordovega bronca, enega izmed prvih velikoserijskih predstavnikov današnjih SUV vozil, ki se je na tržišču pojavil že davnega leta 1966. JIMNY 'Dronco' ob tem skuša posnemati originalnega bronca wagon (U15), čeprav so Američani takrat kupcem ponujali še roadstersko (U13) in poltovorno verzijo 'Half Cab' (U14) modela bronco. Podobnost z ameriškim originalom so dosegli predvsem na račun podobne maske hladilnika in drugačnega para odbijačev, svoje dodajo tudi manjkajoče obrobe vseh štirih karoserijskih zunanjih blatnikov.

Na podoben način so se Japonci lotili tudi jimnyja, ki se vrača k koreninam. 'JIMNY the ROOTS' obuja spomin na prvotnega jimnyja (LJ10) iz leta 1970. Ob primerjavi z originalom lahko hitro ugotovite, da so bili Japonci v tem primeru bolj temeljiti kot v primeru 'dronca', kjer so pozabili prestaviti prednji par smerokazov ter prilagoditi obliko zadnjih svetil. S predstavitvijo dveh novih različic modela jimny so Japonci povečali paleto miniaturnih kopij evropskih in ameriških originalov, ker obstajata tudi JIMNY 'little G.' (kopija mercedes-benza iz G razreda) in JIMNY 'little D.' (kopija land roverjevega defenderja).