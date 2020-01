Izvenserijska ponudba

V letošnji februarski izdaji revije 4X4 MAGAZINE, ki je edina britanska specializirana revija te vrste, se bo bralcem predstavil tudi novi poltovorni suzuki jimny, ki nastaja v obratu britanskega podjetja KAP, kjer imajo ogromno izkušenj s predelavami simpatičnega terenskega suzukija.

Podjetje KAP je leta 1983 ustanovil Britanec Darren Wilson. Na začetku je bilo to podjetje povsem običajna kleparsko-ličarska delavnica, ker so se ukvarjali predvsem s popravili poškodovanih vozil vseh znamk. Leta 1993 je Darren Wilson prepoznal potencial in vrednost majhnih terenskih suzukijev in se leta 1996 dokončno specializiral za model jimny, ki obstaja že 50 let. Tako se je leta 2000 na britanskem tržišču pojavil prvi UTV (utility terrain vehicle) jimny v obliki majhnega 'single-cab' poltovornjaka, ki ga poznavalci poznajo tudi po dodani modelni oznaki 'Landmaster'.

S tem zelo uporabnim terenskim vozilom so Britanci zelo uspešno zapolnili majhno tržno nišo, ki jo obvladujejo predvsem kupci (kmetovalci, lovci in gozdarji), ki pri svojem delu ob vožnji po brezpotjih resnično potrebujejo cenovno dostopen, okreten in uporaben poltovornjak, ki je povrh vsega tudi zelo zanesljiv in ekonomičen. Sedaj so Britanci 'splovili' novo generacijo modela 'Landmaster', ki je zasnovana na tehnološki osnovi aktualne generacije modela jimny. Čeprav pri podjetju KAP na njihovi spletni strani ne razkrivajo nobenih podrobnejših informacij o njihovem novem poltovornjaku, vemo, da so novinarji revije 4X4 MAGAZINE izredno navdušeni nad takšnim avtomobilom, ker si je novi 'Landmaster' že prislužil mesto na naslovnici februarske izdaje te revije, ki bo v Veliki Britaniji izšla v prihodnjih dneh.

Istočasno pa KAP suzuki jimny landmaster obuja spomin na edinega serijskega sorodnika (jimny 1000 'Chassis Cab' (SJ410)) iz leta 1982, ki so ga Japonci izdelovali do konca leta 1990. To je še vedno edini uradni poltovorni jimny …