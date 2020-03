Nov hibridni pogonski sklop za tri serijske suzukije

Suzukijev trio aktualnih serijskih modelov (swift, SX4 s-cross in vitara) bo v kratkem dobil nove blago hibridne (SHVS) različice vseh treh omenjenih modelov, ki smo jih do sedaj poznali samo v povezavi z modeloma ignis in swift. Ob tem so Japonci poskrbeli tudi za rahlo povečanje pogonske moči.

Do nedavnega so pri znamki Suzuki takšne SHVS različice ponujali samo ob povezavi z modeloma ignis in swift. V ignisu vgrajeni 1,2-litrski 4-valjni atmosferski bencinski motor lahko mobilizira samo 66 kW (90 KM) blago hibridne (48 V) pogonske moči, več moči so imeli do sedaj na razpolago samo kupci SHVS swifta, kjer je vgrajeni 1,0-litrski prisilno polnjen bencinski 3-valjnik lahko uporabniku ponudil 82 kW (111 KM) pogonske moči. Sedaj se bodo kupci modela swift lahko odločili tudi za nakup blago hibridne 'hot hatch' ('vroča kombilimuzina') različice z dodatno modelno oznako sport.

V tem primeru bodo deležni vgradnje 1,4-litrskega prisilno polnjenega vrstnega blago hibridnega 4-valjnika z nekoliko zmanjšano zalogo pogonske moči (95 kW (129 KM) namesto 103 kW (140 KM) pri nehibridnih verzijah tega pogonskega sklopa), ki se lahko pohvali z občutno nižjo (- 21 %) povprečno porabo goriva. Poleg tega se lahko vgrajeni 1,4-litrski SHVS motor pohvali tudi z nekoliko večjo zalogo (+ 5 Nm, skupnih 235 Nm) motornega navora, ki je uporabniku na voljo že pri 2000 vrtljajih v minuti. Aktualni primerki 1,4-litrskega boosterjet motorja ponujajo uporabniku 230 Nm motornega navora pri 2500 vrtljajih v minuti.

Vgrajeni blago hibridni sistem deluje ob pomoči pritaknjenega ISG (Integrated Starter Generator) generatorja, manjšega sklopa litij-ionskih baterij ter DC/DC pretvornika električne energije. Blago hibridni sistem lahko proizvede dodatnih 10 kW pogonske energije, ki so pri nizkih motornih vrtljajih na voljo ob uporabi 'Torque Fill' funkcije, ker je vgrajeni bencinski pogonski sklop takrat deležen pomoči ob zagotavljanju primerne količine motornega navora. Obstaja pa tudi funkcija 'Torque Boost', ki se vklopi pred samim delovanjem turbo polnilnika in poskrbi tudi za odsotnost pregovorno znane 'turbo luknje'.

Japonci obljubljajo kupcem zelo nizko povprečno porabo (povprečnih 4,6 litra bencinskega goriva na vsakih 100 prevoženih kilometrov), sploh ob nakupu 'ultra lahkega' (za današnje čase …) modela swift. Omenjajo pa tudi obogatitev vgrajene opreme pri vseh treh serijskih modelih (swift sport, SX4 s-cross in vitara). Na nekaterih evropskih tržiščih si kupci že lahko omislijo nakup tako motorizirane vitare, v sredini letošnjega marca bo do evropskih kupcev prišel tudi tako motoriziran SX4 s-cross, najdlje bodo na tako motoriziranega suzukija čakali kupci swifta sport, ker jim bo na voljo šele na sredini letošnjega aprila.