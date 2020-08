Nova namembnost modela niva

Lada 4x4 by Lux Form

V Moskvi obstaja podjetje z imenom Lux Form, kjer so se že pred časom specializirali za predelave nekdanjih sovjetskih in aktualnih modelov domačih, ruskih proizvajalcev avtomobilov. Sedaj so predstavili dve zelo uporabni različici prvega evropskega kompaktnega SUV avtomobila, ki smo ga spoznali že davnega leta 1977.

Že zdavnaj kultni pripadnik 'SUV gibanja', ki se za razliko od številnih današnjih modnih 'asfaltnih terencev' ne ustraši izleta izven utrjenih voznih poti, je sedaj na voljo kupcem v dveh povsem novih karoserijskih različicah (avtodom & poltovornjak s furgon nadgradnjo), ki sta namenjeni predvsem ljubiteljem neokrnjene narave, športnikom in ostalim ljudem, ki ob svojem delu in prostočasnih dejavnostih resnično potrebujejo lahko terensko prehodno vozilo.

Uradno Rusi ob tem govorijo o terenskem kombiju, ki je zaradi relativno (za to zvrst vozil …) kompaktnih dimenzij (celotna dolžina: 4882 mm, skupna širina: 1760 mm, skupna višina: 2314 mm, uporabna nosilnost: 550 kg, prostornina prostora za tovor: 6,4 kubičnega metra) idealen za prevoz tovora (z največ tremi metri dolžine …) izven cestnega omrežja. Rusi ob tem omenjajo tudi klasično vrlino ruskega inženiringa, ker je tovorna nadgradnja izdelana enostavno in robustno z možnostjo enostavne in poceni menjave poškodovanih delov.

Drugo možnost predstavlja 'kompaktni' (celotna dolžina: 4769 mm, skupna širina: 1746 mm, skupna višina: 2776 mm) avtodom, ki je prvenstveno namenjen samo enemu paru avanturistično orientiranih popotnikov. Prva taka ideja se pojavila že proti koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja, vendar tedanji prototipni 3-osni bivalnik na osnovi lade nive, ki so ga razvili nam neznani sovjetski inženirji iz območja baltskih držav, ni nikoli našel poti v serijsko proizvodnjo. Sedaj je pred nami 'Niva Autodom', ki bo lastnike razvajala z vgrajenim ležiščem (1580 x 1980 mm), enojnim kavčem (650 x 550 mm), zložljivo mizico (510 x 750 mm) in policami z LED osvetlitvijo.

Na krovu tako opremljene nive boste našli tudi sanitarije in kopalnico (suha omara Thetford Porta Potti Qube365 ali DOMETIC CTS 4110 pladenj za tuširanje iz ABS plastike z akrilnim zaščitnim premazom, z nišo za pritrditev kasetnega stranišča) ter vgrajeni kuhinjski blok (mezzanin za shranjevanje, hladilnik (60 litrov) Dometic RM 5310 (RM 5330 ob doplačilu), umivalnik iz nerjavečega jekla, kamp mešalnik in plinsko peč s plinsko jeklenko (vgrajena ali odstranljiva, odvisno od konfiguracije)). V vozilo je vgrajena tudi dvodelna garderoba (dimenzije (V x Šx D), 1840 x 360 x 550 mm) in nadzorna plošča znamke Votronic s kontrolami za vklop kotla Truma Therme Eberspecher 2D.

Poskrbeli so tudi za zadostno oskrbo z električno energijo. Za to poskrbi vgrajeni polnilnik Dometic PerfectCharge DC-20 (trenutna moč 20A, napajalnik 12V), medtem ko bo za zadostno količino čiste vode poskrbel vgrajeni rezervoar s prostornino 70 litrov. To vodo lahko ob pomoči naprave Truma Therme tudi ogrevate. Zimsko eksploatacijo vozila pa omogoča vgrajeni 2-kilovatni Webasto grelec, ki ga pri življenju ohranja bencin, ki seveda premika tudi avtomobil, ker pod motornim pokrovom tega terenskega avtodoma ni sprememb. Uporabnik se ob željah po samodejnem premikanju vozila lahko zanese na neštetokrat preizkušeni serijski 1,7 litrski atmosferski vrstni bencinski štirivaljnik (61 kW/83 KM).

Najlepša pri tem avtomobilu je njegova prodajna cena (vsaj za ruske kupce …), ker si lahko osnovno opremljen avtodom omislijo že za približno 18.250 evrov, obstaja pa tudi 'premijska' verzija za 24.000 evrov z vso mogočo potrebno in nepotrebno opremo (tudi Rusi razumejo smisel (kako kupcu prodati nekaj, kar v bistvu sploh ne potrebuje …) uspešnega marketinga, ki v teh časih preveva celotno svetovno avtomobilsko industrijo …). Za primerjavo morate vedeti, da si ruski kupec za podobno vsoto denarja lahko omisli dve ali pa tri nove lade nive (odnosno model 4x4 …).