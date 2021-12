Dobrodošli v devetdesetih …

Iz Nemčije prihaja novica o novem ruskem predstavniku kompaktnih SUV vozil, ki ga nemški uvoznik že ponuja kupcem, čeprav Rusi tega avtomobila uradno sploh ne izvažajo v Evropo. Sedaj so nivo travel spoznali tudi nekateri nemški novinarji in ob tem zapisali, da je niva travel v določenih pogledih boljša od Daciinega dusterja …

Tako imamo sedaj dve nivi, prvotno (VAZ 2121) in novodobno (VAZ 2123) nivo iz leta 1996 (serijsko proizvodnjo so zagnali šele leta 1998), ki se je leta 2003 prelevila v izdelek znamke Chevrolet, ki so ga ruskim kupcem ponujali do 21. decembra leta 2020. Ker je koncern General Motors leta 2020 prekinil 'joint venture' pogodbo z Rusi in se umaknil iz ruskega tržišča, so Rusi v proizvodnji obdržali novodobno nivo in ji že lani privoščili manjšo oblikovno osvežitev, poleg tega so jo tudi preimenovali. Sedaj je pred nami vidno spremenjena niva travel, katere podobo so Rusi napovedali že leta 2014 s predstavitvijo konceptne nive, ki je takrat nosila oznake znamke Chevrolet.

Nova niva travel se lahko pohvali s spremenjeno podobo prednjega dela karoserije in tudi rahlo posodobitvijo potniške kabine, čeprav se njena armaturna plošča v zadnjih 23. letih ni prav dosti spremenila. Enako velja tudi za pogonsko tehniko, ki jo je prispevala prvotna niva. Govorimo o 1,7-litrskem bencinskem atmosferskem štirivaljniku, ki ima v nivi travel samo 59 kW (80 KM) pogonske moči pri prav nič športnih 5000 vrtljajih v minuti ter 127 Nm motornega navora pri relativno visokih 4000 vrtljajih v minuti. Na prvih testnih vožnjah so nemški novinarji kritizirali delovanje volanskega mehanizma, ker vozniku ni sposobno podati dobrih informacij glede dogajanja pod kolesi, čeprav Nemci istočasno hvalijo udobno vzmetenje ob vožnjah po asfaltu in podobno utrjenih površinah. Povsem zadovoljni pa so tudi z vgrajenim 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki deluje precizno.

Nemci so bili povsem zadovoljni tudi z nizkim nivojem hrupa, ki ga ustvarja vgrajeni pogonski sklop, vsaj do hitrosti 110 km/h, odnosno pod 3300 vrtljaji v minuti, nato pa nivo hrupa narašča. Zadeve se spremenijo ob izletu po brezpotjih, kjer niva travel blesti s stalnim 4x4 pogonom in sredinskim samozapornim diferencialom v kombinaciji s kratkimi karoserijskimi previsi spredaj in zadaj. Posledično so nemški novinarji hitro prišli do sklepa, da je niva travel v pogledu vožnje po brezpotjih boljša od Daciinega dusterja, tudi zaradi bolj kompaktnih dimenzij (dolžina: 410 cm, širina: 180 cm, višina: 169 cm, medosna razdalja: 265 cm, masa avtomobila: 1465 kg, uporabna nosilnost: 365 kg) novega ruskega predstavnika resnično kompaktnih SUV vozil.

Vozila, ki jih Nemci dobijo od Rusov, nimajo vgrajene klimatske naprave, to lahko vgradijo Nemci, enako pa velja tudi za vzglavnike na zadnji sedežni klopi, ki v podrtem stanju poskrbi, da lahko uporabnik v nivo travel naloži do 125 centimetrov dolge predmete, istočasno v takšno nivo lahko vgradijo tudi navigacijo in vzvratno kamero, vendar Nemci, ki poznajo svoje stranke pravijo, da večino nemških kupcev modela niva te novotarije sploh ne zanimajo. Prav tako jih od nakupa ne odvrne visoka poraba goriva, ki še vedno znaša povprečnih 12 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Ker takšni ljudje ne kupijo lade za dirkanje po avtocestah in paradiranje po mestnih ulicah, jim je tudi vseeno, če s takšno lado ne bodo najhitrejši (0-100 km/h: 19,4 sekunde, največja hitrost: 140 km/h) na cestah.

Niva travel je nišni avtomobil za individualiste ter prave ljubitelje terenske vožnje, istočasno pa tudi za ljudi, ki obožujejo čase, ko avtomobili še niso bili otovorjeni s 'Playstation pomagali' (ABS, ESP in TCS) ter modno 'invalidsko opremo' v obliki različnih asistenčnih sistemov, kamer in senzorjev in 'dveh milijonov' vgrajenih elektromotorjev za zagotovitev ustreznega udobja. Istočasno je niva travel avtomobil, ki se za razliko od novodobnih, dobro pomehkuženih SUV-jev ne ustraši izleta v neznano. Ker ima niva travel v Nemčiji razumno prodajno ceno (17.990 evrov) so pri nemškem uvozniku že prejeli več kot 50 naročil za ta SUV avtomobil, ki bo nemškim kupcem na voljo v bolj majhnih količinah.