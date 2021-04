Znane so nemške prodajne cene

V Moskvi obstaja podjetje z imenom Lux Form, kjer so se že pred časom specializirali za predelave nekdanjih sovjetskih in aktualnih modelov domačih, ruskih proizvajalcev avtomobilov. V njihovi ponudbi lahko najdete tudi avtodom na osnovi lade granta, ki je sedaj že na voljo kupcem v Nemčiji.

Pred približno dvema letoma so Rusi prvič predstavili bivalno različico lade granta, ki je seveda zasnovana na tehnološki platformi poltovorne verzije tega modela, ki je tudi že nekaj časa v ponudbi znamke Lux Form. Ruski recept izdelave manjšega avtodoma je drugačen kot smo ga vajeni pri večini proizvajalcev podobnih počitniških vozil, kjer po navadi za osnovo vzamejo kakšnega izmed aktualnih, relativno kompaktnih potniških dostavnikov, ki ga v notranjosti potniškega in tovornega prostora opremijo z bivalno opremo, vendar ob tem bistveno ne spremenijo njegove zunanje podobe.

Za prihod takšne različice na nemško tržišče je zaslužno predvsem nemško podjetje Made in Russia, kjer takšna vozila najprej odkupijo od ruskega proizvajalca in jih nato dostavijo na Češko, kjer nam neznano podjetje poskrbi, da takšen bivalnik izpolnjuje pogoje, ki jih predpisuje norma Euro 6d-Temp. Za odštetih 24.990 evrov je nemški kupec deležen samo predelave vozila v avtodom, odnosno transporter, brez vgrajene bivalne opreme, medtem ko so kompletno opremljene različice nekoliko dražje (nemška prodajna cena: 33.000 (približno) evrov). Ob tem kupcem ponujajo dve možni in nekoliko drugače opremljeni različici. V vsakem slučaju bo kupec prejel avtodom, ki bi mu težko prilepili oznako 'družinski', ker je namenjen samo enemu paru ljudi. Kupec za odšteti denar prejme skoraj pet metrov (493 cm) dolg avtodom (širina: 174 cm, višina: 239 cm) z največjo dovoljeno skupno maso v območju dveh ton (1990 kg), ki ga premika skromno odmerjen (1,6 litra) bencinski pogonski sklop z 64 kW (87 KM) pogonske moči, ker se Rusi pač zavedajo, da normalni ljudje pri avtodomih ne iščejo dobrih pospeškov in velikih potovalnih hitrosti.

Na vozno šasijo nataknjena bivalna enota, ki je ni moč odstraniti, se lahko pohvali z vstopnimi vrati, ki se nahajajo na sopotnikovi strani. Zasnova bivalnega prostora, ki je visok približno 2 metra je klasična, ker sta dva različno odmerjena sedeža (na enem (65 x 55 cm) lahko sedi samo en človek, na drugem (55 x 115 cm) sta lahko dva …) z manjšo mizico nameščena spredaj, kjer je tudi enojno ležišče, ki se po potrebi lahko spremeni v dvojno posteljo (158 x 198 cm). V zadnjem delu počitniške nadgradnje pa najdete kuhinjo in kopalnico, vmes se nahaja tudi omara (višina: 184 cm, tloris: 36 x 55 cm). Kuhinja je opremljena bolj skromno, ker vsebuje samo plinski gorilnik s priloženo 5-kilsko plinsko jeklenko v družbi manjšega pomivalnega korita, 70- litrski hladilnik ter 45-litrski rezervoar vode za splakovanje. Podobno skromno je izvedena tudi kopalnica z vgrajenim kemičnim straniščem in tušem.

Odziv nemških kupcev počitniških vozil na takšen ruski počitniški izdelek je več kot odličen, ker imajo Nemci že toliko naročil, da novi lastniki takšne lade čakajo na dobavo vozila zelo dolgo (od 6 do 8 mesecev) …