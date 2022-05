Rusi bodo obudili legendarno znamko

Moskvič 400/420 Moskvič 408 Moskvič 412 Moskvič 2141 (1986)

Včeraj se je na uradni spletni strani ruske tiskovne agencije TASS pojavila novica glede oživljanja legendarne sovjetsko-ruske avtomobilske znamke Moskvič, ki smo jo dobro poznali tudi v nekdanji Jugoslaviji.

Za nastanek te odmevne novice, ki predstavlja posledico nedavno izvedenega prenosa 100-odstotnega lastniškega deleža v Renaultu Rusija mestu Moskva in 67,69-odstotnega deleža v AVTOVAZ-u inštitutu NAMI (Centralni inštitut za raziskave in razvoj avtomobilov in motorjev), je zaslužen aktualni moskovski župan Sergej Sobjanin, ki je v teh dneh na svojem blogu predstavil načrt o oživitvi avtomobilske znamke Moskvič.

Po njegovem si mesto Moskva s prenehanjem izdelave vozil znamke Dacia, ki so nastajala v moskovski tovarni koncerna AVTOVAZ, enostavno ne more privoščiti izgube velikega števila delovnih mest, zato je Sobjanin že navezal stike s predstavniki znamke KAMAZ, ki bo glavni tehnološki partner pri realizaciji njegove ideje. Istočasno so se na ruskem ministrstvu za gospodarstvo in trgovino že pričeli ukvarjati z iskanjem primernih, v Rusiji izdelanih sestavnih komponent za nastanek novih moskvičev. Trenutno ni popolnoma jasno kakšen serijski model naj bi Rusi izdelovali v nekdanji Renaultovi tovarni.

Omenjajo pa dve možnosti. Cenejša in bolj verjetna možnost predvideva ponovni zagon proizvodnje modela z oznako 2141 (aleko), ki so ga prvič predstavili leta 1986 in ga konstantno posodabljali do zaključka proizvodnje v letu 2001, ko je nosil dodatno modelno oznako 'Svjatogor'. Po ruskih navedbah (Autostat) je v Rusiji trenutno še vedno registriranih približno 200.000 moskvičev, od tega jih je približno 46.000 starejših od 35 let. Drugo, občutno dražjo (1 milijarda ameriških dolarjev …) možnost, predstavlja razvoj popolnoma novega modela avtomobila, ki bi bil po navedbi iz istega vira dokončan v približno dveh letih.

Moskovska tovarna avtomobilov ima dolgo in pestro zgodovino. Pred približno stotimi leti so tam nastajali licenčni fordi (model T), kasneje (po končani drugi svetovni vojni) so v tej tovarni pričeli izdelovati avtomobil z modelno oznako moskvič 400, ki ni bil nič drugega kot nekdanji predvojni opel kadett, ker so Rusi ob koncu vojne oplenili Rüsselsheim in preselili proizvodnjo modela kadett v tedanjo Sovjetsko zvezo. Kasneje so se pojavili bolj avtohtoni modeli, med njimi tudi modela 408 in 412, ki sta bila celo tako popularna, da so ju izdelovali v Belgiji, kjer so imeli Rusi montažno tovarno. Zadnji serijski model (2141), ki je vztrajal v proizvodnji do konca leta 2001, so sovjetski konstruktorji razvili po vzore francoske simce 1307/1308/1309.

Na to kakšna bo v resnici bodočnost znamke Moskvič, pa bo potrebno počakati …