Zelo okusno izveden 'restomod'

Iz Bolgarije, kjer domuje podjetje GB Design, prihaja novica o nenavadni in trenutno unikatni klasični ladi s prefinjeno in zelo okusno izvedeno dodelavo potniškega prostora, ki se jo ne bi sramovali pri nobeni pošteni aristokratski avtomobilski znamki.

Si predstavljate klasično lado (VAZ-2101 'Žiguli' (1970-1988) z notranjostjo klasičnih jaguarjev in ostalih podobno prestižnih klasičnih limuzin britanskih aristokratskih znamk? Nekaj podobnega so po približno štirih mesecih dela ustvarili v bolgarskem podjetju GB Design, kjer so po naročilu nam neznanega lastnika klasične sovjetske lade ustvarili avtomobil v katerem bi ob vožnji lahko uživali tudi največji gospodje in največje dame. Vse skupaj pa je seveda dobilo tudi primerno oznako, ker se takšna unikatna lada lahko pohvali z dodatno oznako '50th Anniversary Edition'.

Zdi se, da so Bolgari s takšnim oplemenitenjem klasične lade, ki v bistvu ni nič drugega kot licenčni fiat 124, zadeli žebelj točno na glavo, ker je njihova prestižna dodelava klasičnega sovjetskega avtomobila trenutno deležna najboljših ocen s strani večine najbolj pomembnih avtomobilskih medijev in ljubiteljev klasičnih avtomobilov. Ob tem so Bolgari najprej poskrbeli za odstranitev večine serijsko izdelanih sestavnih komponent v notranjosti potniške kabine in poskrbeli za temeljito zvočno izolacijo tega prostora. Nato je sledila vgradnja drugačnih prednjih sedežev, ki jih je za to priložnost priskrbela toyota camry. Drugačna je tudi armaturna plošča, ki je sposojena iz enega izmed izdelanih serijskih primerkov najbolj premijsko orientirane serijske lade (VAZ-2106, odnosno lada 1600).

Nato je sledilo dolgotrajno preoblačenje notranjosti potniškega prostora, ki so ga ob tej priložnosti nadgradili z zmogljivim hi-fi sistemom, najbolj kakovostnim usnjem ter lesom v obliki prave orehovine. O tem, da gre v primeru takšne lade za resnično poseben avtomobil, pa priča tudi vgrajena plaketa v notranjosti potniškega prostora.