Poudarek na udobju

Leta 2017 se je na ruskem tržišču prvič pojavila lada 4x4 bronto, bolj ekstremna različica legendarne lade nive, ki so jo ruski kupci zelo dobro sprejeli, čeprav so to različico izdelovali samo dve leti. Sedaj je ta verzija, ki so jo tokrat nadgradili s povečanim udobjem, spet na voljo ruskim kupcem.

Leta 2017 predstavljena niva bronto, ki takrat še ni smela nositi oznake niva, se je lahko pohvalila z samozapornim diferencialom, okrepljenim zadnjem mostu ter okrepljenih sprednjih vzmeteh ob povezavi z novimi amortizerji. Poleg tega so ji Rusi takrat nataknili večja 15-palčna kolesa z izrazito terensko orientiranimi pnevmatikami ter tako ustvarili posledično višjo (+ 35 mm) razdaljo med vozno podlago in karoserijo. Tedanja niva bronto je bila deležna tudi blage stilistične prenove karoserije (namestitev bočnih obrob karoserije, drugačen par odbijačev in nova maska hladilnika …). Tedanji paket opreme je vključeval tudi sistem proti blokiranju koles ABS, klimatsko napravo, gretje sprednjega sedežnega para, vzvratna ogledala z električnim premikanjem, strešne sani in ekspedicijski prtljažnik. Po želji kupca je bilo mogoče dobiti tudi okrepljeno zaščito ohišja motorja in prednji vitel in pa dodatne luči na strešnih nosilcih.

Sedaj je pred nami 'bronto II', ki temelji na serijski različici niva legend, kupcu pa prepuščajo izbiro med dvema možnima paketoma opreme (Luxus & Prestige). Različica bronto 'Lusso' se od različice bronto 'Prestige' loči predvsem po nameščenem kovinskem paru odbijačev, medtem ko je različica 'Prestige' v bistvu oblikovno povsem enaka različici bronto iz leta 2017. Edina razlika med modelnim letom 2017 in 2021 je vidna na območju zunanjih vzvratnih ogledal, ki so pri različici iz leta 2021 delno obarvana v barvo karoserije. Poleg tega je kupcem za obe bronto različici sedaj na voljo tudi strešno panoramsko okno. Več sprememb naj bi bilo v notranjosti potniške kabine, ker Rusi ob predstavitvi nove nive bronto niso pokazali fotografij notranjosti potniške kabine. Po poročanju nemških medijev ima nova niva bronto spremenjeno armaturno ploščo in posodobljeno klimatsko napravo ter bolj udobne sedeže, veliko pozornosti pa naj bi Rusi namenili tudi izboljšavi voznega udobja ter tišji akustični kulisi. Poleg tega se na krovu nive bronto nahaja tudi ruska različica sistema 'eCall', ki ji Rusi pravijo ERA.

Prav nobenih sprememb pa ni na področju pogona, ker ima niva bronto vgrajen že znani 1,7-litrski bencinski motor z 61 kW (83 KM) pogonske moči. Največja hitrost tako motorizirane nive znaša 137 km/h, pospeševanje od 0 do 100 km/h je zaključeno v 18 sekundah.