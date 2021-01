Vrnitev legendarne modelne oznake

Lada Niva Travel Prototipna Niva II leta 1996

Iz Rusije prihaja novica, ki bo razveselila vse ljubitelje že zdavnaj kultnega kompaktnega ruskega SUV avtomobila (VAZ-2121), ki se je na nekaterih evropskih tržiščih pojavil že davnega leta 1976, ker bodo lade 4x4 po novem zopet okrašene z originalno modelno oznako niva.

S tem smo dobili dokončno uradno potrditev govoric glede vrnitve originalne modelne oznake, ki so se ji Rusi morali delno odpovedati že leta 2002 (leta 2006 je sledila tudi uradna prepoved uporabe modelne oznake niva) ob sklenitvi 'joint-venture' avanture s koncernom General Motors, ker koncern AvtoVAZ takrat zaradi lastnih finančnih težav ni bil sposoben zagnati velikoserijske proizvodnje novega SUV modela, ki ga poznamo tudi kot niva II (VAZ-2123, prva majhna serija tega SUV modela je nastala leta 1998), odnosno chevrolet niva (2002-2020). Sedaj, po izvedenem 'prostovoljnem izgonu' (konec leta 2019) znamke Chevrolet iz ruskega tržišča, so si Rusi priborili pravico do ponovne uporabe legendarne modelne oznake niva.

Uradno preimenovanje iz modela 4x4 v model niva je prineslo dve novi nivi, ker si kupci v Rusiji že lahko omislijo novo nivo legend (prvotni model), ki je ob tem prejela tudi malenkostno izboljšavo v obliki dodatne protihrupne zaščite izpušnega sistema, zato je niva legend nekoliko tišja (- 3,7 decibelov pri pospeševanju in - 2,2 decibela pri 120 km/h) in posledično tudi bolj udobna. Neprekosljiva za kupce na zahodu pa ostaja njena domača prodajna cena (za osnovno opremljeno verzijo modela niva legend boste v Rusiji odšteli samo približno 5.800 evrov). Čeprav se je znamka Lada konec leta 2020 uradno umaknila tudi iz nemškega tržišča, se nemški ljubitelji tega avtomobila ob želji po njegovem nakupu lahko obrnejo tudi na kakšnega sivega uvoznika ali pa na 'maloserijskega izdelovalca' v obliki nemške podružnice znamke Lada, kjer so še do nedavnega lahko vsako leto uvozili po 1000 primerkov modela 4x4.

V ponudbi znamke Lada je sedaj še ena niva, ki je zasnovana na tehnološki platformi nive II. Po novem se ta avtomobil, ki so ga pred kratkim temeljito prenovili, imenuje lada niva travel. Ob tem so Rusi preoblikovali prednji del avtomobila (nova maska hladilnika z vgrajenim parom LED luči in drugačen motorni pokrov) ter vse štiri zunanje karoserijske blatnike. Pod motornim pokrovom tega kompaktnega 5-vratnega SUV modela s približno dolžino 410 cm, ki je do sedaj nastal v približno 650.000 primerkih, ni sprememb, ker ga poganja že znani 1,7-litrski bencinski štirivaljnik (59 kW/80 KM) iz prvotne nive. Enako velja tudi za notranjost potniške kabine.