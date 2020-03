Osvežitev mestnega suzukija

Evropskim kupcem se je v teh dneh predstavil rahlo osveženi suzuki ignis, ki bo sedaj privabljal kupce z nekoliko spremenjeno zunanjo podobo, osveženo notranjostjo potniške kabine in pa še bolj varčnim pogonskim sklopom.

Osvežitev modela ignis je poskrbela za drugačno masko hladilnika v povezavi z rahlo spremenjenim pokrovom motorja, poleg tega so Japonci poskrbeli še za 'ADDED VALUE', ker se novi ignis lahko sedaj pohvali z nekaj več sijoče kovine. Prenova simpatičnega japonskega malčka je prinesla tudi par bolj robustno oblikovanih odbijačev, serijske strešne sani in črno obarvano zaščito vseh štirih zunanjih karoserijskih blatnikov ter bočnih pragov.

Kupec osveženega ignisa bo prejel tudi rahlo preoblikovano armaturno ploščo ter spremenjeno sedežno oblazinjenje, nekaj več bo tudi detajlov, predvsem na račun nekaterih sestavnih delov, ki so obarvani v barvi karoserije. Poleg tega so poskrbeli tudi za bolj trpežno oblazinjenje karoserijskega dna v prtljažnem prostoru in nekaj več vgrajene komfortne opreme (že iz nekdanjih fiatov znana funkcija 'follow-me-home', ogrevan par prednjih sedežev, dodatni predal v sopotnikovih vratih in serijska vgradnja asistenčnega varnostnega sistema DCBS (Dual Camera Brake Support).

Nekoliko spremenjen je tudi 4-valjni pogonski sklop v obliki že znanega 1,2-litrskega atmosferskega bencinskega Dualjet motorja, ki ima po novem nekoliko manj pogonske moči (61 kW/83 KM ter 107 Nm motornega navora pri 2800 vrtljajih v minuti) v kombinaciji z 12-voltno 'mild-hybrid' tehnologijo. Nekoliko nižjo pogonsko moč vgrajenega bencinskega motorja so Japonci kompenzirali z vgradnjo močnejšega paketa vgrajenih litij-ionskih akumulatorjev, ki imajo po novem občutno višjo kapaciteto (10 kWh namesto 3 kWh).

Novi pogonski sklop ima tudi nekoliko višjo kompresijo, električno gnano odmikalno gred sesalnih (polnilnih) ventilov ter bolj zmogljiv hladilni in oljni sistem za optimalno termično počutje vgrajenega pogonskega sklopa. Evropski kupci pa so sedaj ob doplačilu lahko deležni tudi vgradnje samodejnega CVT menjalnika. Vse te izvedene modifikacije naj bi modelu ignis zagotovile solidno ( -11 %) znižanje povprečne porabe (l/100 km: 3,9 litra v primeru 2WD ignisa) ter tudi povečano prijaznost do okolja (CO2 emisije: 89 g/km).

Prenovljeni ignis bo evropskim kupcem na voljo v letošnjem aprilu.