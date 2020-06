Suzuki Slovenija je slovesno predal štiri nova sponzorska vozila

Peter Verčič in Darko Mušič Vrhunske slovenske judoistke v družbi Petra Verčiča in sponzorskih Vitar

Suzuki Slovenija je včeraj slovesno predal štiri nova sponzorska vozila Judo zvezi Slovenije. Že prejšnji teden je podaljšal sponzorsko pogodbo z ekipo Prokartinga in Vladimirjem Stankovičem. Suzuki Slovenija je s ponosom predal štiri Suzuki Vitare slovenskim vrhunskim judoistkam Tini Trstenjak, sestrama Anji in Maruši Štangar ter Judo zvezi Slovenije.

Darko Mušič, predsednik Judo zveze Slovenije

"Judo zveza Slovenije in Suzuki Slovenija vstopata v novo obdobje sodelovanja. Pred leti smo prepoznali stičišča svojega delovanja in ga nadgradili v tesno sodelovanje. V Judo zvezi Slovenije smo ponosni na ponovno izkazano zaupanje in nadaljevanje sodelovanja. Sodelovanje s podjetjem Suzuki Slovenija je za naše vrhunske športnice, kakor tudi judo zvezo izjemnega pomena, saj s podporo trajnostni mobilnosti omogoča dvig učinkovitosti delovanja in prispeva k varnosti na mnogih poteh. Nadaljevanje sodelovanja s Suzuki Slovenija sprejemamo kot priznanje za dosedanje partnerstvo in zaupanje v kakovost, tekmovalno uspešnost in usmerjenost k doseganju odličnosti na vseh ravneh delovanja. Judo šport in Suzuki že skoraj stoletje gradimo skupne vrednote. Podjetje Suzuki jih skozi poslovni pristop udejanja v načinu razmišljanja, delovanja in sodelovanja s partnerji in strankami. Vodila korporacije in blagovne znamke Suzuki so tesno prepletene z načeli našega športa, kar v Judo zvezi Slovenije v sodelovanju s Suzuki Slovenija občutimo in negujemo. Ponosni smo, da bomo partner Suzuki Slovenija tudi v prihodnje. Prepričani smo, da bo prihodnje sodelovanje še dodatno okrepilo kakovost delovanja obeh partnerjev, prispevalo k zaupanju, rasti in razvoju ter poslovnemu in tekmovalnemu uspehu. Hkrati pa prispevalo k utrjevanju skupnih načel in vrednot ter k trajnostnemu razvoju mobilnosti in varnosti."



Peter Verčič, direktor Suzuki Slovenija

"Kot smo pri Suzuki Slovenija napovedali že ob podpisu prve sponzorske pogodbe, smo k sodelovanju z Judo zvezo Slovenije pristopili dolgoročno. Zato nas še posebej veseli, da smo kljub močno oteženim razmeram poslovanja, s katerimi se letos srečujemo zaradi minule epidemije korona virusnih obolenj, ponovno uspeli zagotoviti podaljšanje pogodbe za naslednje leto in Judo zvezi ter njenim športnicam predati štiri nova vozila Suzuki Vitara. Verjamemo, da bodo naša vozila vsem uporabnikom dobro služila in jim omogočila varne poti na treninge in tekmovanja ter da bo Suzuki Slovenija s tem dodal svoj kamenček v mozaik bodočih uspehov slovenskih judoistov, v katere ne dvomimo."



Tina Trstenjak

"S Suzukijem sem izjemno zadovoljna in mi odlično služi, tako za vsakodnevne obveznosti kot prevoze na tekmovanja in priprave. V zadnji treh letih sem z Vitaro varno naredila preko 50.000 kilometrov. Vesela sem, da sem avto dobila še za eno leto in da se bom z njim vozila vsaj do Tokia."



Maruša Štangar

"Sponzorski avto nama pomeni ogromno. Avto, s kritimi vsemi stroški, predstavlja zares veliko finančno podporo. Omogočal bo lažje usklajevanje v vsakdanu in vedno bo na voljo za poti na priprave in tekmovanja. Poleg tega bo vožnja sponzorskega avtomobila z imeni prispevala k večji prepoznavnosti naju in juda. Suzukiju sva zelo hvaležni za namenjeno podporo in potrudili se bova, da podjetju Suzuki Slovenija v zameno s promocijo tudi midve kaj doprineseva."



Anja Štangar

"Vsakodnevno usklajevanje treningov, študija in drugih obveznosti je velik logističen zalogaj še posebno za nas športnike, ki imamo vedno natrpane urnike. Avto nama bo vse to skupaj precej olajšal. Pogosto potujemo na priprave in velik prtljažnik je zlata vreden za vso prtljago, ki jo nosimo s seboj. Poleg tega je avto in vsi stroški, ki spadajo zraven in bodo pokriti s strani Suzukija, zares velika materialna dobrina na poti do neodvisnosti od staršev. Novega avta se zares veseliva. Zahvaljujeva se Suzukiju, da je pripravljen, kljub težkim časom za gospodarstvo, podpirati športnike in jim omogočiti čim boljše pogoje za trening in doseganje športnih ciljev."



Pred dnevi je Suzuki Slovenija podaljšal tudi sponzorsko pogodbo z ekipo Prokartinga in Vladimirjem Stankovičem, enim najbolj prepoznavnih slovenskih dirkačev in velikim promotorjem slovenskega avto športa, ki se lahko pohvali s številnimi uspehi tako doma, kot v tujini.