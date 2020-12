Uradna razširitev modelne palete

Iz Rusije prihaja novica o dveh novih gospodarskih različicah legendarne lade nive, ki v bistvu ne predstavljata prav nič novega, ker smo prve takšne nive dobili že leta 1993, vendar takšnih vozil niste dobili pri podjetju AUTOVAZ, temveč pri njegovi hčerinski družbi VIS.

Sedaj so se Rusi odločili, da bodo takšne, gospodarsko orientirane nive ponudili tudi uradno kot del njihovega obstoječega programa lahkih gospodarskih vozil, ki ga poleg nive sestavljata tudi poltovorni različici modela granta v družbi v lado zakamufliranega lahko gospodarskega izdelka (model logan) znamke Dacia. Leta 1993 so Rusi kupcem prvič pokazali poltovorno različico modela niva, ki je takrat nosila modelno oznako VAZ-2302 FVK 'Бизон' (bizon). Leta 1997 se je tej različici pridružila tudi bolj 'lifestyle' različica VAZ-2329, leta 2000 se je pojavila še niva v vlogi reševalnega vozila (VAZ-2131-05), pred približno desetimi leti smo dobili tudi nivo 'Speciál' (VAZ-21214), sedaj pa sta pred nami novi poltovornjak (4x4 бортовая платформа/on-Board platform) in kombi (4x4 фургон/van).

Obe uradno novi karoserijski različici se lahko pohvalita z novo zasnovo, ki kombinira SUV lastnosti (samonosna karoserija) s klasičnim 'ladder frame' (značilnost pravih terenskih vozil) okvirjem na zadku, posledično je spremenjeno tudi vzmetenje zadnje osi. Rusi pravijo, da bo kupec takšnega vozila prejel robustno in terensko dobro prehodno lahko gospodarsko vozilo, ki je do uporabnika zelo prijazno v pogledu nizkih stroškov vzdrževanja in morebitnih popravil. V obeh primerih (poltovornjak/kombi) se bo kupec lahko tudi odločil, koliko dodatnih potnikov (samo enega ali 4) potrebuje ob opravljanju njegove gospodarske dejavnosti. Bolj praktično naravnani ljudje bodo seveda izbrali različico 'single cab', ker lahko takšen poltovornjak sprejme 2 EURO paleti (uporabna nosilnost: 580 kg), bolj družabni se bodo najbrž odločili za različico s petimi sedeži (uporabna nosilnost: 490 kg), ki kljub temu nima štirih bočnih vrat. Za takšen poltovornjak si kupec lahko omisli tudi zaščitno nadgradnjo iz poliestra.

Drugo možnost predstavlja niva kombi (uradno ji pravijo van), ki v bistvu ni nič drugega kot poltovornjak z zaprtim zabojem za tovor, lahko bi mu celo rekli furgon. To verzijo namenjajo predvsem reševalcem, servisnim delavnicam in ljudem, ki se ukvarjajo s prevozom pokvarljivega blaga. Tudi v tem primeru se bo kupec lahko odločil med 2- in 5-sedežno verzijo. Omenili so tudi nekaj posebnosti pri obeh lahkih gospodarskih različicah modela 4x4, ki bo v kratkem kupcem znova znan kot lada niva, ker so Rusi od koncerna GM odkupili pravico do uporabe imena niva. Oba lahko gospodarska izdelka koncerna AUTOVAZ sta ob rojstvu prejela bolj robustno izraženo zadnjo os, spremenjena prestavna razmerja, povečan razmak med karoserijo in vozno podlago (240 mm) in blažilnike s povečanim hodom. Ostalo ostaja enako, vključno z nespremenjenim 1,7-litrskim pogonskim sklopom in pripadajočim 4x4 pogonom. Ruski kupec bo za takšno gospodarsko vozilo odštel najmanj 8700 evrov (približno), za najdražjo različico bodo zahtevali približno 9400 evrov.