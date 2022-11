Napoved novega evropskega modela?

Avtor: Marko Miklavc Foto: Subaru in Daihatsu

Na Japonskem se je kupcem v teh dneh predstavil novi serijski model znamke Subaru s ponovno obujeno modelno oznako rex, ki pa v bistvu ni nič drugega kot nov rezultat v današnjih časih zelo uveljavljenega in čislanega 'badge engineeringa'.

Prvi subaru rex, ki ga zaznamuje majhnost, zadaj nameščen pogonski sklop in zadnji pogon, se je rodil že davnega leta 1972 kot predstavnik razumsko orientirane kategorije japonskih 'kei-car' (lahek avtomobil) avtomobilov. Leta 1981 se je pojavila druga, nekoliko večja generacija tega avtomobilčka, ki smo ga poznali tudi v Evropi, v kombinaciji z modelno oznako justy. Tretja generacija tega modela, ki smo jo spoznali leta 1986 se je vrnila k 'kei-car' koreninam (manjše karoserijske mere) in vztrajala v proizvodnji do začetka leta 1993, ko je model rex dokončno poniknil v analih zgodovine.

Po približno tridesetih letih odsotnosti se rex vrača na sceno, vendar ne kot samostojni izdelek, ker novi rex ni nič drugega kot v subaruja preoblečen daihatsu rocky, ki so ga japonski kupci v aktualni izdaji spoznali že leta 2019 ob predstavitvi identične toyote raize, pred tem smo model rocky v določenem obdobju (1984-1998) dobro poznali tudi v Evropi, kjer je bil nekaj časa celo okrašen z logotipi znamke Bertone. Sedaj je pred nami 'mutirani' rex v XXL obliki, ki s filozofijo 'kei-car' avtomobilov nima več nič skupnega, ker se je spremenil v modno 'visoko nasajeno kombilimuzino' iz globalne družine 'šišmiš' (crossover) modelov, ki niso ne ptica ne miš.

Dejansko kompaktni oblikovni križanec (dolžina: 3995 mm, širina: 1695 mm, višina: 1620 mm, medosna razdalja: 2525 mm), ki se lahko pohvali z neverjetnim dosežkom (masa avtomobila v območju 1000 kg) za današnje čase 'zavaljenih 4-kolesnih krav' bo kupcem na voljo samo v kombinaciji s prednjim pogonom, čeprav pri znamki Daihatsu ponujajo tudi verzijo s 4x4 pogonom. Ker gre za dejansko lahek avtomobil, je temu primerna tudi izbira pogonskih sklopov, ki je v primeru novega rexa omejena na 1,2-litrski atmosferski bencinski motor s 64 kW (87 KM + 113 Nm motornega navora) pogonske moči. V primeru Daihatsujevega modela rocky se kupec lahko odloči tudi za prisilno polnjeno (turbo) verzijo nekoliko manjšega (1 liter delovne prostornine) pogonskega sklopa, ki lahko mobilizira 72 kW (98 KM) pogonske moči.

Za Evropejce že prav neverjetno ugodne so tudi japonske prodajne cene, ker si bo domači kupec lahko omislil nakup modela rex že za zelo sprejemljivih 13.500 evrov (verzija G), odnosno 15.500 evrov ob nakupu bolje opremljene različice Z. Zanimivo pri tej zgodbi je to, da pri znamki Subaru ne računajo na zelo dobro prodajo modela rex, ker naj bi na Japonskem vsak mesec prodali samo po 150 novih primerkov tega modela. Begajo nas kvečjemu tovarniške fotografije, odnosno reklamni material, kjer so kot uporabniki tega vozila prikazani predstavniki bele rase. Morda se pri znamki Subaru pripravljajo tudi na izvoz modela rex …