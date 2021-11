Cenovno dostopen in uporaben poltovornjak

Yomper 4x4 Commercial Yomper 4x4 Bergan

Iz Velike Britanije prihaja novica o dveh novih, zelo uporabnih in različnih predelavah kultnega terenskega suzukija (model jimny), ker so v britanskem podjetju Yomper uslišali želje številnih potencialnih kupcev in posledično ustvarili novo tržno nišo v obliki majhnih terensko orientiranih poltovornjakov.

Podjetje (Samson Engineering Ltd), kjer nastaja resnično kompaktni yomper 4x4, si je v preteklosti že ustvarilo dobro ime med potrošniki, ki ob svojem delu potrebujejo različne prikolice in prirejeno gradbeno opremo. Giles Walker, ki vodi to britansko podjetje, je že pred časom ugotovil, da se številni lokalni kmetovalci in gozdarji iz njegovega okoliša pritožujejo nad današnjim, že kar kroničnim pomanjkanjem resnično kompaktnih (vozilo z največ 410 cm skupne dolžine …), lahkih in posledično zelo okretnih terenskih vozil in podobno velikih poltovornjakov, ker na tržišču trenutno prevladujejo modne 5,5 metrske poltovorne 'krave', ki si v Evropi, kjer imamo na avtomobile še vedno drugačen pogled kot v ZDA, sploh ne zaslužijo oznake poltovornjak, ker jih zaradi njihove velikosti in posledične mase z lahkoto uvrstite med prave tovornjake …

Ker je Walker tudi sam velik simpatizer poštenih terenskih vozil (vozna šasija z nanjo poveznjeno karoserijo) in trial motociklov se je ob uresničevanju želja lokalnih potrošnikov seveda spomnil na prikupnega in že zdavnaj kultnega jimnyja, ker gre v tem primeru za cenovno dostopen terenski avtomobil z razumno odmerjenimi karoserijskimi merami in 'vzornim vedenjem' ob vožnji po brezpotjih, ki je poleg tega tudi izredno zanesljiv. Ker je takšen suzuki tudi majhen in posledično lahek se lahko pohvali tudi z manj škodljivim vplivom (‘tyre print’) na okolje kot pa kakšen modni 'hummer'. To je še posebej pomembno za kmetovalce, ki bi s pretežkim poltovornjakom seveda uničili (nehote preorali …) vsako njihovo njivo in pridelek. Britanci so se razvoja takšnega jimnyja (serija FJ / 1998 – 2018) lotili zelo resno, ker so ga zaključili šele po treh letih razvoja in testiranj.

Yomper 4x4 ni povsem običajni jimny, ker so zanj razvili modificirano vozno šasijo z drugačnim, bolj trpežnim vzmetenjem, poleg tega se takšen jimny lahko pohvali tudi s parom zavornih diskov na zadnji osi in 'heavy duty' blažilniki ruske znamke GAZ, ki poskrbijo za dodaten (+ 50 mm) dvig karoserije od vozne podlage. Kot resnično posebnost pa velja omeniti dve možni medosni razdalji (serijskih 225 cm ali pa 275 cm v primeru 'LWB' različice) v povezavi s parom različno oblikovanih karoserij. Tako se kupec lahko odloči za 'lifestyle' verzijo z modelno oznako bergan, ki je na oko sicer bolj prijetna, vendar pa tudi manj uporabna. Ljudje, ki iščejo praktičnost, se bodo raje odločili za nakup različice commercial, ker je ta verzija opremljena s kiper (doplačilo) nadgradnjo iz aluminija (tloris kesona: 170 x 170 cm), ki jim istočasno ponuja tudi 500 kilogramsko nosilnost in možnost vleke prikolic, ki niso težje od 750 kg.

Manj novosti je v pogledu vgrajenih možnih pogonskih sklopov, ki pri takšnem poltovornem jimnyju ostajajo enaki kot pri serijskih različicah. Tako se kupec lahko odloči za vgradnjo 1,3-litrkega bencinskega motorja ali pa se odloči za vgradnjo 1,5-litrskega dizelskega motorja. Za osnovno motoriziranega in opremljenega yomperja boste odšteli najmanj 18.000 (približno) britanskih funtov (tovarniška cena brez dajatev).