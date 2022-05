Kompaktno počitniško vozilo

V teh dneh se je evropskim kupcem počitniških vozil predstavilo novo serijsko, relativno kompaktno (v pogledu velikosti počitniških vozil …) počitniško vozilo na osnovi Fiatovega modela doblò, ki nastaja v obratih leta 2015 ustanovljene turške znamke Hotomobil.

Prvi vozni prototip takšnega počitniškega vozila za 4 osebe so Turki prvič pokazali na zadnjem salonu počitniških vozil v Düsseldorfu, kjer je predstavljeni doblò ronin XL požel veliko zanimanja potencialnih kupcev manjših avtodomov v velikosti klasične počitniške prikolice, tudi na račun privlačne neto cene (približno 38.500 evrov …) osnovno opremljene različice tega modela, medtem ko je maksimalno opremljen primerek na fotografijah, ki so ga spoznali tudi obiskovalci lanskega salona v Düsseldorfu že občutno dražji. Po informacijah iz nemških medijev boste za tako opremljen primerek takšnega mini-avtodoma odšteli točno 49.440 evrov. Ko k temu prištejete še vse nemške dajatve in ostale stroške se nemška prodajna cena povzpne na 60.024 evrov …

Za odšteti denar bo nemški kupec prejel relativno kompakten (dolžina: 540 cm, širina: 195 cm, višina: 257 cm, medosna razdalja 310,5 cm) in solidno opremljen avtodom z bivalnim nadstreškom (alkoven), ki so ga Turki razvili ob sodelovanju s turško podružnico znamke FIAT Professional, kjer serijski doblò tudi nastaja. Od serijskega dobla se doblò ronin XL občutno razlikuje, ker Turki ob predelavi modela doblò uporabijo samo prednji del serijskega modela, zadnji del pa opremijo z lahko 'fiberglas' (steklena vlakna) 'monocoque' nadgradnjo, za katero dajejo kupcu tudi 20 letno garancijo na tesnjenje (vdor vode …). Ob tem so Turki posebej izpostavili odlično razporeditev mase (50 : 50) med prednjo in zadnjo osjo, posledično naj bi tako predelan doblò obdržal dobre vozne lastnosti, čeprav vgrajeni 1,6-litrski turbodizelski pogonski sklop (88 kW/120 KM) nima ravno najbolj lahkega dela s premikanjem dodane 810 kilogramske mase (masa nadgradnje).

V notranjosti takšnega bivalnika s solidno odmerjenim razmakom (od 182 do 191 cm) med tlemi in stropom lahko na sopotnikovi strani najdete kuhinjski blok z vgrajenim štedilnikom in pomivalnim koritom ter hladilnikom znamke Berhımı (doplačilo, enako velja tudi za grelnik vode znamke Truma) ter pohištvo za shranjevanje živil, omenjajo pa tudi vgrajene sanitarije (kemično stranišče porta potti campingtoilette) in manjši umivalnik ter zunanji tuš). Prostornina vgrajenega rezervoarja pitne vode znaša 88 litrov, nekoliko manjši (50 litrov) je vodni rezervoar za splakovanje. Za voznikom se nahaja tudi zunanji priključek za vodo. Za spanje imajo štirje uporabniki na voljo dve različno veliki postelji (190 x 120 cm in 190 x 135 cm), čeprav se v vozilu med vožnjo lahko nahajajo samo trije potniki. Ostalo možno opremo (klimatska naprava, dodatni grelec, solarne celice na strehi, močnejši akumulator, 'infotainment' sistem) je potrebno doplačati.