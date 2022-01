Legalna kopija, za spremembo …

Čeprav je kitajska avtomobilska industrija znana koristnica oblikovalske 'copy & paste' filozofije obstaja tudi nekaj uradno blagoslovljenih kopij avtomobilov, med njimi je tudi nam skoraj neznani 4-kolesni licenčni izdelek nedavno propadle kitajske znamke Zotye, ki so ga Kitajci izdelovali samo tri leta.

Znamka Zotye je večini Evropejcev povsem neznana, poznamo pa jo predvsem po zaslugi nekaterih serijskih licenčnih modelov (daihatsu terios / zotye T200/5008 in fiat palio / zotye Z200 …), ki so na Kitajskem dobili novo karierno priložnost in nekaterih SUV serijskih modelov, ki s svojo obliko že prav nesramno spominjajo na originale (porsche macan, land rover evoque in volkswagen tiguan …) nekaterih evropskih proizvajalcev avtomobilov. Med licenčnimi kopijami tega proizvajalca avtomobilov pa najdemo tudi Fiatovo multiplo, ki sicer ni zmagovala na lepotnih tekmovanjih po Evropi, je pa sigurno ena izmed Fiatovih kultnih avtomobilov, ker so Italijani ob oblikovanju tega resnično kompaktnega družinskega avtomobila (različica 1.6 16v iz modelnega leta 2010, dolžina: 4089 mm, masa avtomobila: 1375 kg) prisegali na njeno uporabnost, namesto na modno oblikovanje.

Po tem, ko je bila kariera modela multipla (1996-2010) v Evropi zaključena, so Italijani vsa potrebna orodja za njeno izdelavo odstopili Kitajcem, točneje znamki Zotye, ki je od Italijanov dobila uradno licenco za izdelavo 'torinske kočije'. Ob tem so pri znamki Zotye obdržali multiplino originalno podobo, vendar so istočasno ustvarili tudi nekaj posebnih različic tega zelo uporabnega predstavnika kompaktnih enoprostorcev, ki jih Evropejci nismo nikoli spoznali. Tako se je kitajski kupec lahko odločil tudi za nakup samo 5-sedežne verzije ali pa si je omislil originalno 6-sedežno konfiguracijo. Poleg tega so Kitajci ustvarili tudi striktno električno gnano različico modela multipla, ki je uporabniku pred nekaj leti (2010-2013) ponujala zelo optimistično (NEDC cikel) odmerjen akcijski radij (od 160 do 200 km). Pod motornim pokrovom tako gnane multiple se skriva električni motor s prav nič vznemirljivo zalogo pogonske moči (62 kW/82 KM), bolj impresivna je edino zaloga motornega navora (250 Nm).

Poleg tega je elektrifikacija tega avtomobila poskrbela tudi za odločen dvig mase avtomobila, ker se takšna multipla lahko 'pohvali' s 1.705 kilogrami neto mase, posledično takšna multipla ni najbolj agilna. Zanimivo pri tem pa je, da so Kitajci ob tem stavili na izmenljivost vgrajenih štirih sklopov akumulatorjev (kapaciteta: 35,2 kWh). Vsakega izmed približno 65 kilogramov težkih akumulatorskih sklopov, ki so se skrivali pod zadnjimi sedeži, je možno zamenjati v petih minutah, predvsem zaradi tega, ker si je uporabnik ob tem ob obisku primerne 'servisne ustanove' lahko pomagal tudi z namensko razvitimi orodji, odnosno 'strojno opremo'. Vendar pa Kitajci niso bili preveč navdušeni nad uporabnim avtomobilom, ki s svojo obliko nehote spominja na 'kočijo', posledično so kupcem v treh letih proizvodnje dostavili samo približno 25.000 novih primerkov kitajske verzije modela multipla …