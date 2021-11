Majhen in zelo ekskluziven ekstremist

Po zaslugi nemškega in švicarskega sodelovanja smo v teh dneh dobili novo ekstremno (v pogledu 'plezalnih' sposobnosti po terenu ...) različico prikupnega terensko orientiranega suzukija, ki bo nastala v samo dvanajstih primerkih.

Posledično se je že v osnovi dobro terensko prehoden suzuki jimny prelevil v majhno in prikupno 'off-road pošast', ki se za razliko od številnih modnih SUV-jev in 'šišmišev' (oblikovni križanec) ne bo nikoli ustrašil poštenega izleta izven utrjenih voznih površin, ker je na to sedaj resnično dobro pripravljen. Vse skupaj pa ima tudi svojo ceno (od 56.000 do 65.000 evrov), ki ni ravno majhna, zato se lahko takšen ekstremni jimny pohvali tudi z individualnostjo in visokim odmerkom ekskluzivnosti.

Za odštetih 56.000 evrov bo kupec prejel občutno 'višje nasajenega' (+ 45 mm) jimnyja, ki je nadgrajen tudi s portalno dvignjenimi pogonskimi osmi ter zmogljivim prednjim vitlom, posledično se je občutno povečala tudi razdalja med prednjim in zadnjim diferencialom in vozno podlago, ki znaša pri tako predelanem suzukiju 40 centimetrov (serijska različica: 21 cm). Za to pa je zaslužen tudi set drugačnih, 18-palčnih koles z nameščenimi terensko orientiranimi pnevmatikami (dimenzije: 265/60 R18), medtem ko je serijski jimny lahko počiva na 15- ali pa 16-palčnih kolesih s pnevmatikami v dimenzijah 175/80 R15, odnosno 205/70 R16. Med dodatno opremo takšnega jimnyja pa omenjajo tudi obe (spredaj in zadaj) zapori (100 %) diferencialov, dodatno zaščito podvozja, prednji 'bullbar' ter strešni prtljažnik z integriranimi dodatnimi svetili.

Nemci ('off-road' specialist Delta 4x4) in Švicarji (tunersko podjetje AVUS Auto AG) so ob tem razkrili tudi prodajne cene sestavnih delov, ki poskrbijo za preobrazbo malega suzukija. Za opremljanje vozila s portalno dvignjenimi osmi boste odšteli približno 20.000 evrov, medtem ko vas bo vgradnja 3-tonskega prednjega vitla ožela za približno 3.000 evrov. V tem cenovnem rangu (3.500 evrov) je tudi vgradnja zapor pri obeh diferencialih, enako vsoto denarja boste lahko porabili tudi za nakup 18-palčnih koles, vendar boste morali v tem primeru doplačati še za razširitev karoserijskih blatnikov (1.695 evrov) ter dvig podvozja (1.500 evrov). Najmanj (600 evrov) pa vas bo ožela namestitev prednjega 'bullbara' iz nerjavečega jekla.