Mojstrovina v nastajanju

Niels van Roij

Čeprav nas avtomobilski marketing pridno posiljuje z idejo, da ima pravi 'Shooting Brake' lahko pet karoserijskih vrat, obstajajo tudi poznavalci avtomobilskega oblikovanja, ki se s tem seveda ne strinjajo. Eden takšnih je tudi znani nizozemski avtomobilski oblikovalec Niels van Roij …

Leta 1975 smo prvič dobili legendarno 'Shooting Brake' različico ferrarija 365 GTS/4 'Daytona', ki je nastala po naročilu znanega tedanjega floridskega arhitekta (Bob Gittleman), ki je pri severnoameriškem uvozniku (Luigi 'Coco' Chinetti Jr.) vozil znamke Ferrari leta 1974 naročil prav posebno verzijo omenjene 'Daytone'. Oba omenjena moža je povezovala ljubezen do pravih 'Shooting Brake' avtomobilov (praviloma 3-vratni karavan na osnovi dvovratnega kupeja ali roadsterja, odnosno kabrioleta …), zato sta zelo hitro našla skupni jezik in primerne partnerje (vozilo je oblikoval Gene Garfinkle, za izdelavo voznega unikata so poskrbeli pri britanski znamki Panther) za izvedbo projekta, ki so ga zaključili v zimskih mesecih leta 1975.

Pred približno enim letom je Niels van Roij predstavil prve idejne skice novega, tudi tokrat unikatnega predstavnika pravih 'Shooting Brake' avtomobilov, ki jih poznavalci uvrščajo v danes s strani neresnih novinarjev večinoma že pozabljeno ali pa namenoma prezrto zvrst klasičnih 3-vratnih kombikupejev s kombilimuzinskim ali pa karavanskim (bolj pokončno postavljena vrata prtljažnika z vgrajenim steklom) zadkom. Sedaj je renomirani nizozemski oblikovalec pokazal prve fotografije novega 3-vratnega aristokratskega kombikupeja na tehnološki osnovi ferrarija 599 GTB Fiorano (2006-2012), ki bo seveda prispeval tudi vgrajeni 6-litrski (V12) atmosferski bencinski pogonski sklop s 456 kW (620 KM) pogonske moči. Trenutno se Nizozemci ukvarjajo s preoblikovanjem aluminijaste karoserije ter izborom primernih materialov in barv za opremljanje 2-sedežne potniške kabine.

Ob predelavi, ki naj bi jo zaključili proti koncu letošnjega leta, bo Niels van Roij poskrbel za občutno vizualno spremembo skoraj celotne (nespremenjena bosta ostala edino oba A strešna stebrička in vetrobransko steklo) karoserije ferrarija 599 GTB Fiorano. Prednji del tega unikatnega ferrarija bo oblikovan v klasični 'shark-nose' maniri, ki vključuje tudi za 10 centimetrov podaljšan pokrov motorja. Največ sprememb pa bo doživel zadek serijskega ferrarija 599 GTB Fiorano, ker bo preoblikovan v stilu originalne 'shooting brake' daytone. Nizozemci bodo ob tem obdržali originalni koncept (metulja krila) odpiranja zadnjih bočnih kabinskih stekel in s tem dostopa do prtljažnega prostora v zadku, vendar ga bodo nekoliko nadgradili (za odpiranje zadnjih bočnih stekel bo poskrbela elektrika …).