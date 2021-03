Poklon Bobu Gittlemanu

Iz Nizozemske, kjer ustvarja znani avtomobilski oblikovalec Niels van Roij, prihaja novica o novem unikatnem 'Shooting Brake' ferrariju, ki bo nastal po naročilu nam neznanega in po vsej verjetnosti zelo petičnega kupca s pravilnim interpretiranjem prestižne oznake 'Shooting Brake', ker si ta človek ob povezavi s takšnimi avtomobili pač ne bo omislil kakšnega modnega 5-vratnega 'low roof' karavana …

Leta 1975 smo prvič dobili legendarno in trenutno še vedno unikatno 'Shooting Brake' različico ferrarija 365 GTS/4 'Daytona', ki je nastala po naročilu znanega tedanjega floridskega arhitekta (Bob Gittleman), ki je pri severnoameriškem uvozniku (Luigi 'Coco' Chinetti Jr.) vozil znamke Ferrari leta 1974 naročil prav posebno verzijo omenjene 'Daytone'. Oba omenjena moža je povezovala ljubezen do pravih 'Shooting Brake' avtomobilov (praviloma 3-vratni karavan na osnovi dvovratnega kupeja ali roadsterja, odnosno kabrioleta …), zato sta zelo hitro našla skupni jezik in primerne partnerje (vozilo je oblikoval Gene Garfinkle, za izdelavo voznega unikata so poskrbeli pri britanski znamki Panther) za izvedbo projekta, ki so ga zaključili v zimskih mesecih leta 1975.

Sedaj, dobrih 45 let kasneje, so pred nami prve idejne skice novega unikatnega avtomobila na tehnološki osnovi ferrarija 599 GTB Fiorano (2006-2012), ki bo seveda prispeval tudi vgrajeni aristokratski 6-litrski (V12) pogonski sklop s 456 kW (620 KM) pogonske moči. Ob predelavi bo Niels van Roij poskrbel za povsem novo podobo prednjih in zadnjih zunanjih svetlobnih teles, seveda bodo ob tem občutno preoblikovali celotno karoserijo ferrarija 599 GTB Fiorano. Omenjajo pa tudi to, da bo nova daytona 'Shooting Brake' ob tem obdržala originalni koncept (metulja krila) odpiranja zadnjih bočnih stekel in s tem dostopa do prtljažnega prostora v zadku. Vse ostalo (vključno s prodajno ceno …) pa trenutno ostaja zavito v skrivnost.