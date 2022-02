Unikat išče novega lastnika

V Dubaju bo danes potekala dražba, na kateri se bo kupcem predstavil tudi unikatni ferrari 400i, ki je bil do nedavnega v lasti sina (princ Abdullah ibn Abdulaziz al-Saud) prvega kralja Savdske Arabije. Vozilo, ki so ga leta 2010 obnovili pri znamki Ferrari, bo naprodaj za smešno nizko ceno (ob upoštevanju odštetega denarja za obnovo …).

Zgodovina modela 400i, sicer enega izmed najbolj aristokratskih predstavnikov pravih GT avtomobilov, sega v leto 1972, ko so Italijani prvič predstavili 'notchback' kupe z oznako 365 GT4 2+2, oblikovan s strani slavne oblikovalske hiše Pininfarina. Leta 1976 so pri znamki Ferrari predstavili osveženo različico (drugače oblikovan par odbijačev, samo 4 namesto šestih zadnjih luči …) tega avtomobila, ki je prejela modelno oznako 400 GT. Tri leta kasneje se je pojavil model 400i z vgrajenim elektronskim vbrizgom goriva (K-Jetronic) znamke Bosch.

Primerek modela 400i automatic, ki ga je po naročilu izredno bogatega arabskega kupca preoblikoval legendarni Giovanni Michelotti, je nastal leta 1983. Pod motornim pokrovom tega impozantnega GT-ja (približna dolžina: 4,8 metra, približna širina: 1,8 metra, približna višina: 1,3 metra, medosna razdalja: 2,7 metra, približna masa avtomobila: 1900 kg) se skriva 4,8-litrski atmosferski V12 motor, ki lahko uporabniku zagotovi 231 kW (314 KM) pogonske moči pri 6400 vrtljajih v minuti ter 470 Nm motornega navora pri 3600 vrtljajih v minuti. Takšen ferrari lahko ob pomoči vgrajenega 5-stopenjskega ročnega menjalnika (večino (1305 primerkov) teh vozil so opremili z vgrajenim samodejnim menjalnikom) znamke ZF doseže največjo hitrost 240 km/h (0-100 km/h: 8,1 sekunde), ob tem pa lahko z lahkoto popije povprečnih 20 litrov bencinskega goriva na vsakih 100 prevoženih kilometrov.

Michelotti, ki je v času njegove aktivne kariere oblikoval približno 1200 različnih avtomobilov, je tako lahko ustvaril model 400i z unikatno identiteto in posebnostjo v obliki vgrajene dvojne klimatske naprave za prednja potnika, omenjajo pa tudi vgrajeno zadnjo kamero in monitor, ki je nadomestil običajno vzvratno kabinsko ogledalo, vendar priložene fotografije avkcijske hiše RM Sotheby’s žal ne razkrivajo tega. Enako velja tudi za omenjen par bočnih brisalcev, ki naj bi bila nameščena na obeh prednjih bočnih kabinskih steklih. Ta unikatni ferrari, ki ga večina ljudi sploh ne pozna, je leta 2010 dočakal obsežno prenovo pogonskega sklopa in ostalih detajlov, izvedeno s strani znamke Ferrari. Takrat so Italijani ob tem olajšali lastnika za približno 252.000 evrov. Novi lastnik naj bi za ta avtomobil odštel občutno manj denarja. Po pričakovanjih strokovnjakov omenjene avkcijske hiše naj bi novi lastnik za ta avtomobil na današnji dražbi v Dubaju odštel od 90.000 do 110.000 evrov.