Vizionarski oblikovni križanec

Medtem, ko še čakamo na prvi serijski SUV izdelek znamke Ferrari, se je v Nemčiji v teh dneh pojavil zelo neobičajen 'crossover', ki so ga nekateri stanovski kolegi že označili kot spiritualnega predhodnika vseh današnjih visokozmogljivih SUV avtomobilov.

Zgodba o nastanku tega bizarnega SUV avtomobila sega v leto 1969. Takrat se je pri Ferrariju v Maranellu mudil Bill Harrah (1911-1978), sicer ustanovitelj igralniškega imperija Harrah's Casinos, ki je bil obenem tudi svetovno znan zbiratelj klasičnih in eksotičnih avtomobilov (Bill Harrah's National Automobile Museum – Reno, Nevada). Bogati Američan se je ob takratni priložnosti sestal tudi z lastnikom znamke Ferrari in mu predlagal idejo o realizaciji terensko usmerjenega ferrarija s stalnim štirikolesnim pogonom. Enzo Ferrari ni pokazal prav nobenega veselja ob takšni, takrat popolnoma nesprejemljivi ideji za izdelovalca pravih športnih avtomobilov in je Američana gladko zavrnil. Po vrnitvi v ZDA se je Harrah odločil za 'maščevanje', štirikolesno gnani rezultat njegovega razmišljanja in oblikovalskih smernic pa vidimo na priloženih posnetkih.



Eden izmed prvih resnično prestižnih in zelo zmogljivih SUV avtomobilov je nastal na osnovi velikega, družinsko usmerjenega Jeepovega modela, ki je spiritualni predhodnik današnjega prestižnega SUV modela grand wagoneer. Jeepov 'Super Wagoneer' (1966-1969, po mnenju večine poznavalcev prvi pravi prestižni SUV …) je po zaslugi bogatega Američana ob predelavi prejel povsem nov sprednji del karoserije in pogonski agregat, prispevan s strani 'ponesrečenega' Ferrarija z oznako 365 GT 2+2 (1969) ter nekaj novih logotipov. Jerrarija so preizkusili tudi tedanji novinarji ameriške avtomobilistične revije Road & Track, ki so takrat ugotovili, da ga vgrajeni Ferrarijev serijski bencinski pogonski agregat (V12, 4390 ccm – 320 KM (235 kW) pri 6600 vrt./min.) lahko požene do 209 km/h. Vse skupaj se je odvijalo v času, ko še niso poznali današnjih 'Playstation' pomagal (ESP in podobni 'All Migty' elektronski sistemi …), sicer ključne varnostne tehnologije pri današnjih modnih 'športnih terencih', ki jim omogoča relativno hitro in varno premagovanje za njih običajnega 'asfaltnega terena'. 'Feep' iz leta 1969 zaključi pospeševanje od 0-96 km/h v 9,4 sekunde in v podobnih pogojih meritev po preteku 21,2 sekunde doseže 160 km/h, razdaljo četrt milje (400 m) iz stoječega starta pa prevozi v petnajstih sekundah.



Trenutno se pod motornim pokrovom ne nahaja mogočno italijansko srce, temveč originalni bencinski (chevrolet V8, 5,9 litra, 170 kW / 230 KM) motor v povezavi s 3-stopenjskim samodejnim menjalnikom ter serijskim 4x4 pogonom znamke Jeep. Jerrari 365 wagoneer ima prevoženih približno 15.000 kilometrov in se trenutno nahaja v Nemčiji, v ponudbi klasičnih vozil spletne strani ClassicDriver.com. Trenutna prodajna cena ni znana, leta 2009 so v ZDA zanj zahtevali približno 5.800 evrov. Vozilo je zelo dobro ohranjeno, vendar z majhnimi optičnimi napakami …