Z3 z izredno visoko dodano vrednostjo

V teh dneh se pri britanski izpostavi portala eBay prodaja 4-kolesni unikatni izdelek podjetja Tribute Automotive, kjer lahko dobro meščanskega BMW-ja prelevijo v klasičnega GT aristokrata, ker se 'povzpetniškemu Nemcu' glede razpoložljive pogonske moči ni potrebno skrivati pred originali.

Pri nekaterih podjetjih iz britanske 'kit-car' scene so že pred mnogimi leti ugotovili, da je resnično kompaktni BMW Z3 lahko izredno dobra tehnološka osnova za izdelavo cenovno sprejemljivih kopij izredno slavnih in po navadi tudi pregrešno dragih klasičnih avtomobilov. Zaradi takšnega razmišljanja nam neznanega človeka, ki si več kot očitno želi voziti nekaj v stilu legendarnega in pregrešno dragega ferrarija 250 GT SWB (Short Wheel Base), je sedaj pred nami nevsakdanji +BMW tribute 250 SWB' (opis vozila v prometnem dovoljenju …), ki je sicer nastal v obratu podjetja Tribute Automotive, in to na osnovi serijskega modela Z3 z vgrajenim hišnim 3-litrskim vrstnim šestvaljnikom, ki lahko mobilizira skoraj enako pogonsko moč kot civilne različice tekmovalnega ferrarija 250 GT SWB. V tem primeru govorimo o približno 240. 'konjih' (176 kW). Za predelavo so primerne tudi najšibkejše različice modela Z3, vendar se zvočna kulisa v tem primeru ne bo ujemala z zvočno kuliso originalov …

Britanci kupcem ne ponujajo samo kopije legendarnega ferrarija, ker se kupec njihovega izdelka ob odločitvi glede primernega modela lahko odloči tudi za kopije avtomobilov kot sta aston martin DB4 in pa legendarna AC kobra. Ob tem pa mora poskrbeti tudi za ustrezno donatorsko vozilo, drugače bo pretvorba premijskega v aristokratski izdelek (vsaj po izgledu, če ne po substanci …) lahko še dražja, ker obstaja tudi možnost, da za primerno donatorsko vozilo poskrbijo sami. Seveda pa se kupci lahko odločijo tudi za opcijo, da vse potrebne dele kupijo in sami sestavijo in pobarvajo vozilo, ob predpostavki, da imajo ob tem zadosti znanja, primeren prostor in orodje. Za kit komplet z vsemi priloženimi karoserijskimi deli (večinoma so izdelani iz plastičnih mas) boste odšteli približno 5.000 britanskih funtov. Za primerek na fotografijah, ki so ga predelovali dve leti (1998-2000) in ima v dokončanem stanju trenutno prevoženih približno 92 milj (148 km), pa zahtevajo skoraj 39.000 britanskih funtov (približno 48.000 ameriških dolarjev).

Zelo nizka cena za to, če želite v javnosti dajati vtis 'znano neznanega' bogataša, ker boste za veliko bolj verno kopijo takšnega ferrarija, ki nastaja v obratu britanskega podjetja GTO engineering, lahko odšteli več kot milijon ameriških dolarjev, medtem ko vas bo nakup originalnega ferrarija 250 GTO SWB lahko ožel za približno 10 milijonov ameriških dolarjev.