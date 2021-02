Pomlajeni Magnumov ferrari

Iz Velike Britanije prihaja novica o 'restomod' različici enega izmed najbolj znanih pop kulturnih ferrarijev (model 308 GTB/GTS), ki smo si ga zapomnili predvsem po nastopu v nekoč zelo popularni TV seriji Magnum, kjer je spider različico tega avtomobila redno uporabljal privatni detektiv Thomas Magnum (Tom Selleck).

Za to obsežno pomladitev modela 308 GTB/GTBi (1975-1985) so zaslužni zaposleni v podjetju Moto Technique, kjer so si v preteklih štiridesetih letih obstoja ustvarili velik ugled z restavriranjem in dovršenimi predelavami ('restomod') najdražjih starodobnikov različnih znamk. Tokrat so se lotili dobro ohranjenega ferrarija 308 GTB, čigar lastnik si je zaželel pomladitve modela v stilu podobnih 'restomod' izdelkov znamke Singer, seveda brez povezav s kultnim porschejem 911.

Ob tem so Britanci kombinirali klasični postopek restavriranja (popolna demontaža, obnova sestavnih delov in ponovno sestavljanje vozila) z implementacijo sodobne tehnologije, čeprav to na prvi pogled ni ravno najbolj opazno, ker je večina sprememb skritih pod kožo avtomobila. Med opaznimi spremembami velja omeniti 5-centimetrsko razširitev zadnjega koloteka in posledično blago razširitev zadnjega para zunanjih karoserijskih blatnikov. Za piko na i pa poskrbi nov pokrov motorja iz ogljikovih vlaken z integriranim prosojnim delom iz pleksi stekla, ki opazovalcu omogoči pogled na prečno vgrajeni bencinski 8-valjnik. Drugačna je tudi notranjost potniške kabine, za to so poskrbeli specialisti iz podjetja O'Rourke Coachtrimmers.

V serijskem izdelku (dolžina: 4230 mm, širina: 1720 mm, višina: 1120 mm, medosna razdalja: 2550 mm, masa avtomobila: 1320 kg) znamke Ferrari se skriva atmosferski 2,9-litrski bencinski V8 motor, ki v različici GTB lahko mobilizira 167 kW (227 KM pri 6400 vrt./min.) pogonske moči ter 290 Nm motornega navora pri 5000 vrtljajih v minuti. Takšen serijski ferrari 308 GTB lahko zelo dobro pospešuje (0-100 km/h: 6,5 sekunde) in na koncu drvi z največ 255 km/h, seveda ob predpostavki, da ima lastnik pod palcem zadosti 'drobiža' za obisk bencinskih servisov (uradna povprečna poraba l/100 km: 19).

V podjetju Moto Technique so razvili in izdelali nadgrajeno (povečana delovna prostornina) tega pogonskega sklopa, ki je kriv tudi za uporabljeno modelno oznako 388, ki namiguje na vgrajeni 3,8 litrski atmosferski motor, čeprav se v tem unikatu nahaja samo 3,6-litrska verzija tega pogonskega sklopa, ki jo lahko razširijo na največ 3,8 litra. Ob tem je vgrajeni pogonski sklop prejel tudi glavi valjev, ki jih je prispeval serijski ferrari 348, novo motorno elektroniko znamke Motec in izpušni sistem znamke Capristo. Predelavo so pospremili tudi z vgradnjo zmogljivejšega hladilnega sistema, vgradnjo nastavljivega vzmetenja znamke Wilbers, vgradnjo klimatske naprave in vgradnjo izboljšanega zavornega sistema, ki ga je prispeval ferrari 360 Modena.

Širša kot pri originalu (205/70 VR14) so tudi nova platišča in pnevmatike, žal Britanci ob tem niso razkrili točnih informacij o dimenzijah, niti niso razkrili podatkov o zmogljivostih tega ličnega 'restomod' unikata. V skrivnost pa ostaja zavita tudi cena predelave, ki jo je plačal nam neznani lastnik zeleno obarvanega ferrarija 388 GTBi, ste pa lahko prepričani, da ne gre za majhen znesek, ker ob takih predelavah po navadi govorijo o zneskih v območju 500.000 evrov …