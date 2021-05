Nova igrača nesramno bogatih

Avtor: Marko Miklavc Foto: RML Group Ltd

Ker živimo v časih, ko so razne 150-kilogramske Nemke (velike nemške SUV 'krave') v raznih AMG, M in R Line 'trenirkah' nadvse športne (slaboumni marketing …), deluje novica o novem predstavniku kategorije GT kot balzam za duše vseh tistih ljudi, ki še razumejo pravi pomen besede šport ob povezavi z avtomobili.

V teh dneh smo dobili povsem novo reinkarnacijo nadvse cenjenega in slavnega športnega avtomobila (ferrari 250 GT SWB) iz konca petdesetih let prejšnjega stoletja, kjer je Britancem uspelo združiti preteklost (oblikovanje avtomobila) in sedanjost (vgradnja modernih sestavnih komponent), poskrbeli pa so tudi za ekskluzivnost, ker bo v bližnji prihodnosti nastalo samo 30 primerkov tega klasično športno oblikovanega predstavnika pravih GT avtomobilov.

V bistvu ne gre za 100 odstotno kopijo slavnega originala, ker je model SWB (Short Wheelbase) nekoliko večji od originala, čeprav ob tem ostaja relativno kompakten (dolžina s parom odbijačev: 4264 mm, širina s parom zunanjih vzvratnih ogledal: 1954 mm) in lahek (sploh ob primerjavi z današnjimi 'zavaljenimi' avtomobili …), ker znaša njegova neto masa samo 1470 kilogramov. Takšen 'restomod' izdelek, ki uradno ne sme biti okrašen z logotipi slavne italijanske avtomobilske znamke, je opremljen s številnimi pridobitvami (satelitska navigacija, modrozoba povezava, klimatska naprava …) moderne dobe, čeprav so se Britanci ob tem potrudili, da tudi v notranjosti športno utesnjene potniške kabine povežejo preteklost in sedanjost.

Bolj zazrta v preteklost pa ostaja izbira primernega pogonskega sklopa, ker Britanci v tem primeru stavijo predvsem na klasične vrednote, ki jih lahko uteleša samo kakšen pošteno odmerjen bencinski pogonski sklop (pravi gospodje in prave gospe ne vozijo 'traktorjev' (dizelsko gnani avtomobili) z zvoki šivalnih strojev …) s primernim številom motornih valjev. Zato se pod motornim pokrovom modela SWB skriva Ferrarijev bencinski 12 valjni atmosferski pogonski motor z delovno prostornino 5,5 litra, ki bo lastniku takšnega lepotca lahko ponudil 357 kW (485 KM) pogonske moči ter 568 Nm motornega navora, in to ob povezavi s kasičnim 6-stopenjskim ročnim menjalnikom.

Temu primerne pa so tudi zmogljivosti avtomobila (0-96 km/h: 4,1 sekunde, največja hitrost: več kot 300 km/h) z nam povsem neznano prodajno ceno, ki je po vsej verjetnosti astronomska (od pol do enega milijona evrov …), temu primeren pa bo tudi odmerek danes izredno čislane individualnosti, ki vam je ne more zagotoviti noben velikoserijski izdelek …