Nova skupna investicija v Indiji

Iz Indije prihaja novica o nedavnem podpisu memoranduma o soglasju med korporacijama Suzuki in Toyota, ki predvideva razširitev indijske proizvodnje striktno električno gnanih vozil obeh znamk in postavitev nove indijske tovarne za izdelavo akumulatorjev.

V minulih dneh se je v Indiji odvijal že 14. indijsko-japonski poslovni forum, ki sta se ga udeležila tudi premierja obeh držav (Furnia Kishida in Narendra Modi), ker bodo Japonci v naslednjih petih letih v indijsko gospodarstvo investirali približno 42 milijard ameriških dolarjev. Del te vsote (približno 104,4 milijarde indijskih rupij, odnosno 1,37 milijarde (približno) ameriških dolarjev (150 milijard japonskih jenov)) bo v obstoječe indijske tovarne investiral koncern Suzuki, ker želijo Japonci do leta 2025 občutno povečati indijsko proizvodnjo striktno električno gnanih avtomobilov te znamke. Zato bodo porabili približno 31 milijard indijskih rupij, nadaljnjih 73 milijard indijskih rupij bodo porabili za izgradnjo (končana naj bi bila leta 2026) nove tovarne akumulatorjev, odnosno baterij, ki hranijo pogonsko energijo za samodejno premikanje električnih vozil. Svoj finančni delež (približno 450 milijard indijskih rupij) pa so prispevali tudi v koncernu Toyota, ker bodo v Indiji do leta 2025 zgradili tovarno za recikliranje električnih avtomobilov.

Vse skupaj bo okronano tudi s proizvodnjo novega serijskega modela v obliki relativno kompaktnega in globalno orientiranega SUV modela (dolžina: 4275 mm, širina: 1880 mm, višina: 1640 mm, medosna razdalja: 2700 mm, masa avtomobila: 1728 kg), ki ima pri znamki Suzuki interno razvojno oznako YY8. Gre za vozilo, ki je zasnovano na hišni modularni platformi (27PL), ki predstavlja izpeljanko Toyotine modularne platforme (40PL). Poznavalci ob tem omenjajo revolucionarno, izredno prostorno zasnovo (posledica odsotnosti fosilno gnanega sklopa in sredinskega tunela) potniškega prostora. Novi model bo nastajal z logotipi obeh znamk (kot suzuki in kot toyota …), ob tem naj bi poskrbeli tudi za občutno vizualno diferenciacijo obeh izdelkov. Po do sedaj znanih informacijah bo novi SUV na voljo kot 2- ali pa 4-kolesno gnano vozilo. Kupcem 2WD različice bodo namenili električni pogonski sklop s samo enim električnim motorjem (138 KM / 101 kW) ter nekoliko manjšim sklopom akumulatorjev (kapaciteta: 48 kWh).

Kupci 4x4 različice bodo deležni vgradnje dveh električnih motorjev, ki bosta uporabniku lahko ponudila 125 kW (170 KM) pogonske moči. V tem primeru bo vozilo prejelo nekoliko večji sklop akumulatorjev (kapaciteta: 59 kWh). Z manjšim sklopom akumulatorjev naj bi vozilo prevozilo približno 400 kilometrov, večji sklop vgrajenih akumulatorjev naj bi vozilu zagotovil vsaj 500 kilometrov akcijskega dosega. Vozilo, ki naj bi ga Evropejci spoznali v jeseni leta 2024, bodo v Indiji ponudili leta 2025. Letno naj bi v Indiji izdelali vsaj 125.000 primerkov novega SUV modela. Od tega jih bo 60.000 namenjenih kupcem v Indiji, ostale naj bi izvozili v Evropo (40.000 primerkov) in na Japonsko (25.000 primerkov).