Novi maloserijski model

Abarth 1000 SP (1966-1970) Abarth 1000 SP (1966-1970) Fiat Abarth 1000 TCR grupa 2 (1970)

V lanski jeseni smo spoznali novo interpretacijo legendarnega športnega avtomobila znamke Abarth, ki istočasno obuja tudi tradicijo sodelovanja med znamkama Abarth in Alfa Romeo. Sedaj so se v Torinu odločili za nastanek manjše serije butičnega modela z oznako 1000 SP (Sport Prototipo).

Leta 1955 so pri znamki Alfa Romeo ugotovili, da potrebujejo nov dirkalnik v kategoriji lahkih športnih avtomobilov z največ 1,5 litra delovne prostornine. Za izvedbo tega projekta je poskrbel inženir Mario Colucci, ki je ob tem navezal stike z znamko Abarth, že tedaj znanim specialistom za razvoj in izdelavo lahkih in kompaktnih dirkalnikov. Tako se je še v istem letu rodila tekmovalna alfa 750 'Competizione', ki pa ni bila rojena ravno pod srečno zvezdo. Po mnenju tedanjih milanskih inženirjev je bila njena tubularna vozna šasija, ki jo je zasnoval Carlo Abarth, preveč filigranska in posledično premalo vzvojno trdna. Zato so v Milanu poskrbeli za okrepitev vozne šasije, ki pa posledično ni bila več lahka, s tem pa je izginila tudi njena konkurenčna prednost. Izmed dveh prototipnih vozil so na koncu izdelali samo en vozni primerek alfe 750 'Competizione', ki jo je 'oblekel' znani tedanji karoserist Felice Mario Boano.

To sodelovanje so Italijani ponovili tudi leta 1958, ko so izdelali eno prototipno alfo na tehnološki osnovi abartha 1000, ki jo je oblekel legendarni Franco Scaglione (Bertone). Kasneje je Carlo Abarth poskrbel, da je Mario Colucci postal tehnični direktor znamke Abarth in mu leta 1960 zaupal razvoj tekmovalnega modela 1000 SP (dolžina: 3445 mm, širina: 1625 mm, višina: 930 mm, medosna razdalja: 2200 mm), ki se je kasneje (1966-1971) lahko pohvalil s številnimi zmagami v njegovi kategoriji (vozila z največ enim litrom delovne prostornine …) na različnih dirkališčih (Nürburgring, Mugello, Vallelunga, Monza) in dirkah (Targa Florio). Zadaj sredinsko vgrajeni štirivaljni atmosferski bencinski motor z manj kot litrom (982 kubičnih cm) delovne prostornine, ki ga je v osnovi prispeval legendarni fiat 600D, je lahko pri resnično športnih 8.000 vrtljajih v minuti mobiliziral 78,3 kW (105 KM) pogonske moči. Zaradi kombinacije odlične aerodinamike ter lahkotnosti (masa avtomobila: 480 kg) je abarth 1000 SP z lahkoto dosegel največjo hitrost 220 km/h.

Sedaj je pred nami novi abarth 1000 SP, ki v bistvu ni nič drugega kot v abartha preoblečena alfa romeo 4C spider. Posledično vgrajeni pogonski sklop v novem abarthu 1000 SP nima samo enega litra delovne prostornine, v tem pogledu Italijani tokrat žal posnemajo že ustaljeno nemško prakso (BMW & Mercedes-Benz) zavajanja kupcev z nesmiselnimi in neresnimi modelnimi označbami. To prakso so z modelom 745i (E23) vpeljali Bavarci leta 1977. V novem abarthu 1000 SP, ki v pogledu oblikovanja ne želi skrivati sorodstvenih vezi s slavnim predhodnikom, se pod motornim pokrovom skriva prisilno polnjen 1,75 litrski bencinski štirivaljnik, ki lahko uporabniku zagotovi 177 kW (240 KM) pogonske moči. Sedaj so v Torinu dobili zeleno luč za nastanek petih primerkov tega izrazito športno usmerjenega modela iz nove hišne kolekcije 'Abarth Classiche'. Če bo odziv kupcev pozitiven, bo nastalo še več primerkov tega prestižnega in zmogljivega športnika s prodajno ceno v območju 200.000 evrov.

Mogoče se vam zdi takšna prodajna cena pretirana, vendar morate vedeti, da nakup novega vozila znamke Abarth ni bil nikoli poceni. Leta 1971 je moral nemški kupec ob nakupu legendarnega 'superfička' (abarth 1000 TC 'Corsa Radiale') za takšen mini dirkalnik (82 kW/112 KM pri 8.000 vrt./min., masa vozila: 610 kg, največja hitrost: 200 km/h) odšteti točno 22.000 nemških mark. Za nekoliko več odštetega denarja si je nemški kupec takrat lahko omislil novega porscheja 911 T (95 kW/130 KM pri 5.600 vrt./min., masa avtomobila: 1050 kg, največja hitrost: 205 km/h), ki so ga Nemci kupcem ponujali za odštetih 22.980 nemških mark …