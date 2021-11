Novi predstavnik kompaktnih SUV vozil

Včeraj smo dobili novega predstavnika relativno kompaktnih SUV vozil, ki pa v celoti ne sledi aktualnim modnim trendom, ker se novi s-cross, ki je ob rojstvu izgubil oznako SX4, lahko pohvali s popolnoma identičnimi karoserijskimi merami kot pri predhodniku.

S tem dejanjem so pri znamki Suzuki pokazali, da ne želijo slediti nerazumnemu trendu pri nekaterih konkurenčnih znamkah, kjer je vsaka nova modelna generacija večja in posledično tudi težja od predhodnika. Zato se novi s-cross, ki v bistvu predstavlja evolucijsko izpeljanko aktualnega modela SX4 s-cross, lahko pohvali s precej manj (- 60) kilogrami skupne mase, čeprav bo kupec ob tem še vedno deležen solidne založenosti s komfortno in varnostno opremo ter odličnega razmerja med odštetim denarjem in prejeto 'količino' avtomobila.

Novi s-cross (dolžina: 4300 mm, širina: 1785 mm, višina (brez strešnih sani): 1580 mm, medosna razdalja: 2600 mm, masa avtomobila (ALLGRIP): 1195 (1310) kg) deluje bolj zrelo, predvsem zaradi občutno spremenjenega prednjega dela vozila ter spremenjenega zadka, ki želita opazovalcem optično pričarati večjo širino vozila, drugače (bolj oglato) kot pri predhodniku so oblikovani tudi zunanji karoserijski blatniki. Manj sprememb najdemo pod motornim pokrovom, kjer se skriva prisilno polnjen (turbo) 1,4-litrski bencinski 'Boosterjet' štirivaljnik (K14D) s pritaknjeno tehnologijo blagega hibrida, ki lahko mobilizira identično zalogo moči (95 kW /129 KM pri 5500 vrt./min. in 235 Nm motornega navora v območju od 2000 do 3000 vrt./min.) kot pri predhodniku.

Čeprav novi s-cross s povišano linijo pokrova motorja ne daje vtis boljše aerodinamike kot pri predhodniku je od njega celo malenkostno (+ 5 km/h) hitrejši (največja hitrost: 195 km/h, pospeševanje 0-100 km/h (ALLGRIP): 9,5 (10,2) sekunde), istočasno je novi s-cross malenkostno (+ 0,5 litra) bolj 'žejen' (povprečna poraba 2WD verzije (l/100km): 5,1) od predhodnika. Zanimivo pri tem je tudi to, da bo imela verzija z vgrajenim 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom in pritaknjenim 4x4 pogonom samo marginalno višjo (+ 0,3 l/100 km) povprečno porabo goriva. Novi s-cross se lahko pohvali tudi s prenovljeno notranjostjo potniške kabine. To je vidno predvsem pri armaturni plošči, kjer se na njeni sredini bohoti novi 9-palčni zaslon na dotik, nova pa je tudi podobo rež za ventilacijo ter grafična podoba kontrolnih merilnikov, kjer najdemo tudi novi 4,2-palčni informacijski zaslon. Že pregovorno odlična pa je osnovna opremljenost z varnostno in komfortno opremo.

Tako bo novi s-cross na večini evropskih tržišč že serijsko opremljen s sedmimi zračnimi blazinami ter kopico naprednih varnostnih sistemov (sistem za prepoznavo prometne signalizacije, sistem za odpravljanje mrtvega kota, aktivni ohranjevalnik in omejevalnik hitrosti), med serijsko vgrajeno opremo različice 2WD pa omenjajo tudi 17-palčna lahka platišča (kupec si bo lahko omislil tudi set 16-palčnih platišč) s pnevmatikami v dimenzijah 215/55 R17 (215/60 R16), par prednjih LED žarometov, vzvratno in 360 stopinjsko kamero, parkirne senzorje, odklepanje in zagon vozila brez ključa, 2-področno avtomatsko klimatsko napravo in ogrevan par prednjih sedežev. Enaka kot pri predhodniku pa ostaja kapaciteta prtljažnika (430, odnosno 665 litrov v primeru podrte zadnje klopi).

Medtem ko so slovenske prodajne cene za novi s-cross še zavite v skrivnost, so Nemci že razkrili njihove prodajne cene. V Nemčiji boste za osnovno opremljeno 2WD različico novega suzukija odšteli najmanj 29.290 evrov. Če se bo nemški kupec ob tem odločil za še več opreme (panoramsko strešno okno, sedežno oblazinjenje iz umetnega usnja in navigacijski sistem) ob povezavi s 4x4 pogonom, bo za tako opremljenega suzukija odštel 36.040 evrov. Več novih različic modela s-cross bodo Japonci predstavili leta 2022.