Obsežna pomladitev

Danes ... .... in nekoč Prvotna Lada Niva

Iz Rusije prihajata dve pomembni novici, povezani z znamko Lada, ker so se v Togliattiju odločili za korenito posodobitev modela 4x4, ki se bo v kratkem vrnil na tržišča kot prvotna lada niva, ker so Rusi v teh dneh od koncerna GM (General Motors) odkupili celoten, 50-odstotni lastniški delež v koncernu AvtoVAZ.

Posledično so Američani v teh dneh napovedali tudi dokončni umik iz ruskega tržišča, Rusi pa so z nakupom prej omenjenega tržnega deleža dobili pravico za ponovno uporabo modelne oznake niva, ki je do sedaj nekaj let pripadala samo ruskemu modelu znamke Chevrolet. Vse skupaj je pospremila dokaj obsežna (sploh v pogledu notranjosti potniške kabine) prenova, ker je model 4x4 po novem opremljen z boljšim, odnosno bolj udobnim parom prednjih sedežev, povsem nova je tudi podoba celotne armaturne plošče, ki so jo Rusi modernizirali ob pomoči nekaterih sestavnih delov iz Skupine Renault. Novo je tudi notranje strešno oblazinjenje, istočasno so poskrbeli še za modernejšo stropno osvetlitev notranjosti potniške kabine. Prenova je prinesla tudi nekaj več udobja za potnike na zadnji klopi, ker so jo opremili s parom komolčnih opor.

Omenjajo pa tudi nove tehnološke rešitve, ki do potnikov dostavijo manj vibracij ob delovanju pogonskega sklopa, boljša pa je tudi akustika, ker je osvežen model 4x4 sedaj bolj prijazen (tišji) do potnikov. Med vizualnimi spremembami zunanjosti pa omenjajo samo drugačen prednji odbijač, ker so vanj integrirali drugačen par meglenk, vendar je ta oblikovna rešitev dostopna samo za kupce različice urban, medtem ko so sprememb v notranjosti potniške celice deležne vse različice modela 4x4. Nobene novosti ni na področju motornega sklopa, kjer se še vedno skriva neštetokrat preizkušen 1,7-litrski vrstni bencinski štirivaljnik, ki lahko uporabniku zagotovi 61 kW (83 KM) pogonske moči pri 5000 vrtljajih v minuti, istočasno pa tudi 129 Nm motornega navora pri 4000 vrt./min.

Zanimivo v današnjih časih je, da pri nemškem uradnem uvozniku vozil znamke Lada ob opisovanju modela 4x4 uporabljajo besedo 'Kombilimousine', ki je že zdavnaj izginila iz slovarjev večine nemških novinarjev, čeprav so jo Nemci redno uporabljali do sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja. Posledično pri nemškem uvozniku kot resni poznavalci avtomobilov govorijo o 3-vratnem avtomobilu, ne pa o dvovratni 'Fließheck', odnosno 'Steilheck' limuzini (marketinške bedarije, po katerih ima kombilimuzinski golf samo dvoje, odnosno štiri vrata …). Zakaj so se Nemci odločili za uporabo besede 'Kombilimousine'? Predvsem zaradi tega, ker podobni današnji 'crossoverji' v resnici niso nič drugega kot 'visoko nasajene kombilimuzine' (pravljice o kupejevskih SUV-jih so vam dostopne v drugih avtomobilističnih medijih …), poleg tega je lada niva eden izmed prvih pravih kompaktnih SUV avtomobilov s pritaknjenim 4x4 pogonom, čeprav vam bodo današnji lakaji marketinga prodajali pravljice o tem, da so kompaktne SUV-je (recimo model RAV-4) iznašli pri Toyoti.

Zakaj SUV in ne terensko vozilo? Eden izmed zaščitnih znakov vseh pravih SUV modelov je samonosna karoserija, medtem ko se prava terenska vozila lahko pohvalijo z vozno šasijo v stilu tovornjakov in nanjo poveznjeno karoserijo. Vendar gospodje, ki pišejo o avtomobilih, ne ločijo teh pojmov, zato lahko tudi v tem primeru preberete veliko bedarij, sploh ob opisovanju modnih 'crossoverjev'. Ladi nivi, odnosno modelu 4x4, ki je na svetu že od davnega leta 1977, je v vseh teh letih uspelo ohraniti tudi nekaj, česar pri sodobnih avtomobilih skorajda ne srečamo več. Govorimo pa o resnično kompaktnih zunanjih merah karoserije (modelno leto 1979 (modelno leto 2019): dolžina: 3590 (3720) mm, širina: 1680 (1680) mm, višina: 1645 (1640) mm, medosna razdalja: 2020 (2200) mm, masa avtomobila: 1150 (1210) kg), ki se v zadnjih dvainštiridesetih letih niso prav dosti spremenile, podobne pa ostajajo tudi vozne lastnosti in zmogljivosti. S prvotno nivo, ki jo je premikal pogonski sklop lade 1600, ste lahko drveli največ s 130 km/h, sedanja različica lahko doseže največjo hitrost 137 km/h (0-100 km/h: 19 sekund).

V Sloveniji si nove lade 4x4 ne morete omisliti, lahko pa obiščete nemškega uvoznika, kjer vam bodo novo 3-vratno 'nivo' odstopili že po plačilu 11.990 evrov (nemška prodajna cena z dajatvami). Vendar boste morali ob tem imeti tudi nekaj sreče, ker lahko Nemci vsako leto uvozijo samo po 1000 primerkov tega modela, ki jih nemški kupci zaradi pregovorne neuničljivosti, dobrih terenskih zmogljivosti in nizke prodajne cene zelo hitro razgrabijo.