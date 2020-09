Posebna serija za nemške kupce

Partisan One

Iz Nemčije, kjer je po novem tudi dom prvotno ruskega podjetja Partisan Motors, prihaja novica o posebnem, številčno omejenem kontingentu Ladinega modela 4x4 (niva), ki bo na voljo samo nemškim kupcem, ki so v približno štiridesetih letih prodaje kupili že več kot 100.000 primerkov tega legendarnega kompaktnega SUV-ja.

Ko se je prvotna lada niva leta 1977 pojavila v zahodnonemških prodajnih salonih (v DDR so to vozilo prodajali samo državnim podjetjem in inštitucijam …) je hitro postala pravi prodajni hit med kupci tedanjih terenskih vozil in vozil za delo, šport in prosti čas (danes jim pravimo SUV vozila), ker so jo Nemcem in Nemkam ponujali po zelo razumni prodajni ceni (15.600 nemških mark). Za podoben denar, kot bi ga odšteli ob nakupu tedaj novega BMW-ja 316 (15.680 nemških mark), so kupci prejeli kompaktnega sovjetskega 'range roverja', ki se je lahko pohvalil z dobro terensko prehodnostjo in udobjem, ki ga kupci pri večini tedanjih podobno odmerjenih terenskih vozil za civiliste sploh niso poznali. Posledično je imela lada niva proti koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja v Nemčiji približno 50-odstotni tržni delež na tržišču terensko prehodnih vozil.

Zato je lada niva v Nemčiji že zdavnaj kultni model avtomobila in istočasno tudi ena izmed resničnih avtomobilskih ikon nekdanjega sovjetskega, odnosno današnjega ruskega imperija. Temu primerno pa je tudi število njenih nemških 'sledilcev'. Tega, kako priljubljena je lada niva med Nemci in Nemkami, se očitno zaveda tudi ruski poslovnež (dr. Jurij E. Postnikov), ki je v Magdeburgu pred časom ustanovil nemško podružnico njegovega ruskega podjetja (Partisan Motors), ki se je že proslavilo z nekoliko bizarno vojaško orientirano 'off-road' kreacijo, imenovano partisan one. Sedaj so v podjetju Partisan Motors napovedali 'splovitev' petdesetih posebnih primerkov Ladinega modela 4x4, okrašenih z dodatno oznako '50th Anniversary Limited Edition', ki naj bi jih 'izdelali' v nemškem Magdeburgu. S to posebno serijo se bodo poklonili letošnji 50. obletnici prvotne lade.

V resnici bodo Rusi v Nemčijo po vsej verjetnosti uvozili 50 Ladinih 'polizdelkov' v maniri CKD (complete knock-down) paketov avtomobilov (na ta način smo v Jugoslaviji sestavljali ople (IDA Kikinda), fiate 132 (v Zagrebu jih je sestavljala Crvena Zastava) in še kaj …) in jih nato ponovno sestavili po 'nemških kriterijih'. Ob tem bodo seveda poskrbeli tudi za oplemenitenje zunanjosti in notranjosti vozila. Za to bo poskrbel legendarni nemški avtomobilski zanesenjak (Erich Bitter), ki bo poskrbel za usnjeno oblazinjenje notranjosti pri vsaki izmed samo 50 izdelanih 'nemških lad'. Sodeč po edini obstoječi skici lade nive iz omejene serije bo kupec deležen tudi vgradnje bolj robustnih jeklenih odbijačev ter namestitve strešnih sani in dveh bočnih stopnic.

Kot dodatno posebnost pa velja omeniti razširitve (namestitev obrob) zunanjih karoserijskih blatnikov in pa 'muscle-car' pokrov motorja, čeprav pod motornimi pokrovi vozil iz posebne serije ne bo nobenih sprememb. Za piko na i pa naj bi poskrbela posebna lahka platišča ob povezavi s terensko orientiranim setom pnevmatik znamke Goodrich, ker naj bi Rusi takšne nive opremili tudi s pripomočkom kot je 'šnórkel'. Vse skupaj pa ne bo ravno poceni, sploh ob primerjavi s serijsko nivo, ki je v Nemčiji na voljo kupcem že za odštetih 12.590 evrov, vendar morate ob tem imeti veliko sreče, ker gre za letno omejen kontingent (1000 vozil) novih avtomobilov, ki ga kupci zelo hitro razgrabijo. Sedaj si bodo Nemci in Nemke v salonih posebej izbranih nemških trgovcev lahko omislili 'premijsko' verzijo modela niva, za katero bodo odšteli 19.900 evrov.