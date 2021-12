Prav nič krotka panda

Iz Velike Britanije prihaja novica o nenavadni predelavi kultne Fiatove pande 4x4, ki se je v delavnici znanega britanskega podjetja M-Sport ob uporabi sestavnih delov iz regalov koncerna Ford spremenila v pravo 'superpando'.

Podjetje M-Sport poznamo predvsem po pri njih ustvarjenih in tekmovalno zelo uspešnih reli dirkalnikih znamke Ford, istočasno so v tem podjetju zaslužni tudi za nastanek uspešnega dirkalnika kot je bentley continental iz FIA kategorije GT3. Sedaj, po skupno 294. izdelanih reli fiestah R5, ki so na reli stezah do sedaj osvojile 953 zmag, so se v tem podjetju odločili za nastanek posebne serije tako imenovanih MS-SV (M-Sport Special Vehicles) vozil. Pri njih predelana panda 4x4 z interno oznako 'Pandamonium' predstavlja prvo vozilo te vrste, v bodočnosti naj bi Britanci realizirali še več podobnih projektov.

V bistvu so Britanci tokrat ustvarili štirikolesno gnani 'hibrid' med prvotno pando 4x4 in prvo generacijo reli fieste R5, ker so po več mesecih razvoja in testiranj izdelali 'LWB' pando, ki je nekoliko daljša in občutno širša od originalne pande in ob tem izvedli še uspešno izvedeno transplantacijo fiestine pogonske tehnike. Posledično se je medosna razdalja takšne pande povečala na 2.480 mm (originalna panda: 2.160 mm), istočasno je takšna 'widebody' panda širša za dodatnih 360 milimetrov. Transformacijo sicer krotke serijske pande 4x4 v rahlo podivjano 'superpando' so Britanci zaokrožili z vgradnjo Fordovega 1,6-litrskega prisilno polnjenega bencinskega štirivaljnika, ki se lahko pohvali z 224 kW (300 KM) pogonske moči ter 450 Nm motornega navora v navezi s 5-stopenjskim sekvenčnim menjalnikom znamke Sadev.

V podjetju M-Sport so vse skupaj pospremili z zabavnim video spotom, medtem ko prodajne cene takšne pande niso omenili. Ste pa lahko prepričani, da je astronomska …