Samogradnja

Med ponudbo rabljenih vozil avkcijske hiše Bonhams se je pred časom znašel tudi zelo eksotični primerek kultnega terenskega suzukija, ker ga je nam neznani Britanec v nam neznanem časovnem obdobju predelal v unikatno in zelo uporabno terensko prehodno počitniško vozilo za dve osebi.

V časih, ko je Evropo že zdavnaj zajela 'amerikanizacija' (čedalje večja in posledično tudi čedalje težja transportna sredstva vseh vrst in oblik …), pa očitno obstajajo tudi ljudje, ki jim je jasno, da v velikosti ni vse, ker ima tudi majhnost in posledična skromnost v določenih pogledih veliko prednosti in odlik. Tako je nam neznani britanski ljubitelj filozofije 'Small is Beautiful', ki istočasno uteleša tudi princip 'manj je lahko več', pred časom ustvaril unikatni 'avtodom' na osnovi serijskega Suzukijevega modela jimny iz leta 2003, ki na cesti privablja veliko pogledov, ker tako prisrčno pomanjšanega bivalnika ne boste videvali prav pogosto.

V časih, ko tudi kmetje radi tekmujejo v pogledu tega, kdo ima večjega (ob tem mislim na velikost traktorjev …), postajajo tudi resnično kompaktna dostavna in počitniška vozila prava redkost, podobno bi lahko ugotovili tudi za terenska vozila, ki so v večini primerov že zdavnaj prerasla gabarite kompaktnih vozil (za razumne ljudi je to vozilo z največ 410 centimetri dolžine …). Mali, vendar visoki (2,6 metra) počitniški jimny, sicer res ni najbolj uporabno družinsko počitniško vozilo, ker je namenjen samo enemu paru popotnikov, ki s seboj ne vlačita preveč prtljage, vendar se takšen jimny lahko pohvali s povsem zadostno bivalno uporabnostjo, z ekonomičnostjo ter z izredno okretnostjo in dobro terensko prehodnostjo za obisk izletniških točk, ki jih ne oblegajo razvajeni turisti z bivalniki v velikosti 'stanovanjskega bloka'.

Unikatni 'Jimcamp' jimny (letnik 2003), ki ima prevoženih približno 164.000 kilometrov, je že našel novega lastnika, ki je zanj odštel točno 8001 funtov (približno 11.000 ameriških dolarjev).