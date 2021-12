Vgradnja hibridne tehnologije

Pred kratkim so pri znamki Suzuki napovedali prihod rahlo tehnološko modificirane vitare iz modelnega leta 2022, ki se bo po novem lahko pohvalila tudi s pogonsko tehnologijo pravih hibridov. S tem dejanjem so pri tej znamki obogatili ponudbo možnih različic v primeru modela vitara.

Tako bomo v prvem četrtletju leta 2022 po približno šestih letih proizvodnje aktualne vitare dobili novo, rahlo tehnološko osveženo vitaro (dolžina: 4175 mm) z vgrajenim hibridnim pogonskim sklopom, ki pa navzlic enaki delovni prostornini bencinsko gnanega pogonskega sklopa ne prihaja iz regalov koncerna Toyota, ker se vitarin novi 1,5-litrski pogonski sklop lahko pohvali s štirimi bati, medtem ko mora podobno odmerjen Toyotin pogonski sklop ob premikanju vozila uporabljati samo 3 bate. Do sedaj so imeli kupci vitare na izbiro samo blago hibridni (SHVS) 1,4-litrski pogonski sklop, ki uporabniku lahko zagotovi 95 kW (129 KM) skupne zaloge pogonske moči, po novem bodo kupci lahko dobili tudi vgrajeni 75 kilovatni (102 KM) 1,5-litrski prisilno polnjen (turbo) bencinski motor v navezi z vgrajenim 24,6 (33,5 KM) kilovatnim električnim motorjem. Po navedbi znamke Suzuki znaša sistemska moč takšnega hibridnega pogonskega sklopa točno 85 kW (115 KM). Za prenos pogonske moči do samo prednjih koles, odnosno vseh štirih v primeru 4x4 različice 'AllGrip Select', bo vedno poskrbel robotizirani 6-stopenjski AGS menjalnik.

Vgrajeni električni pogonski sklop deluje prvenstveno predvsem kot generator električne energije, sploh ob rekuperaciji, ko bo pridobljeno kinetično energijo pretvoril v električno energijo, ob tem pa lahko tudi pomaga vgrajenemu bencinskemu pogonskemu sklopu ob ukazu voznika po bolj odločnem pospeševanju. Pri znamki Suzuki so ob napovedi te nove različice modela vitara povedali tudi to, da se nova hibridna vitara lahko premika tudi v primeru, ko jo poganja samo elektrika, vendar ob tem niso razkrili informacij o dosegu. So pa razkrili kapaciteto vgrajenega sklopa litij-ionskih akumulatorjev, ki znaša 0,84 kWh. Znani so tudi podatki o zmogljivostih in WLTP porabi tako gnane vitare. Pospeševanje (0-100 km/h) takšne vitare bo zaključeno po dvanajstih sekundah, končna hitrost znaša 180 km/h. Na vsakih sto prevoženih kilometrov si bo samo spredaj gnana hibridna vitara postregla s približno 5,3 WLTP litrov klasičnega fosilnega goriva, nekoliko več (+ 0,5 litra) povprečno popitega goriva pa potrebuje 4x4 verzija tega modela. Poznamo pa tudi ustvarjene CO2 emisije (121 gramov) na vsak prevoženi kilometer …

Ob tem je potrebno povedati, da obstoječa 1,4-litrska blago hibridna vitara ostaja v prodaji, nova hibridna različica pa bo od nje nekoliko dražja (+ 3.700 evrov), vsaj na nemškem tržišču, kjer bo kupec za osnovno opremljeno hibridno vitaro odštel najmanj 29.150 evrov, odnosno 31.000 evrov v primeru osnovno opremljene 4x4 vitare.