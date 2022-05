V zadnji nadgradnji Sonyjeve konzolne avtomobilske simulacije z imenom Gran Turismo 7 se je ljubiteljem avtomobilov predstavil tudi povsem novi virtualni superšportnik znamke Suzuki, ki ga v realnosti po vsej verjetnosti ne bomo nikoli dočakali.

Leta 2001 se je na tedanjem tokijskem avtomobilskem salonu pojavil konceptni suzuki GSX-R/4, sicer eden izmed redkih virtualnih konceptnih avtomobilov (prvič so ga predstavili v 4. izdaji igre Gran Turismo …), ki mu je uspel preboj v realni svet. Takrat so pri znamki Suzuki ustvarili brezkompromisnega in majhnega (dolžina: 3550 mm, širina: 1730 mm, višina: 1010 mm) ter izredno lahkega (masa avtomobila: 640 kg) športnika z vgrajenim 1,3-litrskim pogonskim sklopom hišne dvokolesne legende z oznako hayabusa. Vgrajeni 4-valjni bencinski pogonski sklop lahko v tem avtomobilu sprosti 175 KM (129 kW) pogonske moči pri resnično športnih 11.000 vrtljajih v minuti.

Sedaj, dobrih dvajset let kasneje, je pred nami nova evolucijska izpeljanka tega športnega avtomobila, ki pa trenutno obstaja samo v virtualnem svetu avtomobilskih simulacij. Tudi tokrat so se pri znamki Suzuki, ki je specialist za majhne in kompaktne avtomobile, držali hišne tradicije in ustvarili resnično kompakten avtomobil (dolžina: 4018 mm, širina: 1843 mm, višina: 1143 mm) z za današnje čase ('zavaljenih krav' …) majhno maso vozila (970 kg), ki je tudi tokrat motoriziran ob uporabi hišnega motociklističnega pogonskega sklopa iz modela hayabusa. V tokratni izdaji, ki je oblikovana pod vplivom dveh serijskih suzukijev (aktualni kombilimuzinski swift sport in legendarni roadster cappuccino) je vgrajeni vrstni bencinski štirivaljnik prejel pomoč v obliki 3 dodatnih elektromotorjev. Dva premikata prednji kolesni par, eden pa pomaga fosilnemu sklopu pri pogonu zadnjega kolesnega para.

Rezultat takšnega razmišljanja je skupnih 426 bhp (432 KM / 318 kW) pri 9900 vrtljajih v minuti ter 179 Nm motornega navora (podatek velja samo za vgrajeni bencinski motor, skupni navor s tremi dodanimi elektromotorji znaša 610 Nm) pri visokih 7500 vrtljajih v minuti, kar je povsem dostojen rezultat za klasični fosilni pogonski sklop brez prisilnega polnjenja (turbo ali mehanski kompresor).